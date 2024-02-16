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  1. В Україні

Депутата Полтавської облради судитимуть за заволодіння коштами для лікування громадян

19:58, 16 лютого 2024
Обвинувальний акт щодо депутата та його родички направлено до суду за заволодіння коштами для лікування громадян.
Депутата Полтавської облради судитимуть за заволодіння коштами для лікування громадян
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Депутата Полтавської облради та його родичку будуть судити за заволодіння коштами, які були виділені для надання допомоги громадянам на лікування. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури підтвердив, що обвинувальний акт було направлено до суду на підставі матеріалів досудового розслідування Національного антикорупційного бюро. Про це повідомила пресслужба САП.

Згідно з розслідуванням, у грудні 2022 року депутат Полтавської облради спрямував намір заволодіти грошовими коштами, виділеними для надання матеріальної допомоги громадянам, використовуючи своє службове становище. Він змовився зі співробітницею обласної ради та родичкою, яка мала нібито потребу у коштах на лікування.

У результаті на рахунок родички депутата надійшло 100 тисяч гривень з метою платежу "Соціальні виплати". Однак ці кошти були арештовані відразу після їх надходження.

Депутату та його родичці пред'явлено підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 191 Кримінального кодексу України. За вироком Вищого антикорупційного суду, вони визнані винними та позбавлені права обіймати певні посади, а також зобов'язані відшкодувати понад 100 тисяч гривень на потреби Збройних Сил України.

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