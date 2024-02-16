Депутата Полтавского облсовета будут судить за завладение средствами для лечения граждан

Обвинительный акт в отношении депутата и его родственницы направлен в суд за завладение средствами для лечения граждан.

Депутата Полтавского облсовета и его родственницу будут судить за завладение средствами, которые были выделены для оказания помощи гражданам на лечение. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подтвердил, что обвинительный акт был направлен в суд на основании материалов досудебного расследования Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщила пресс-служба САП.

Согласно расследованию, в декабре 2022 года депутат Полтавского облсовета намеревался завладеть денежными средствами, выделенными для оказания материальной помощи гражданам, используя свое служебное положение. Он сговорился с сотрудницей областного совета и родственницей, которая имела якобы потребность в средствах на лечение.

В результате на счет родственницы депутата поступило 100 тысяч гривен с целью платежа "Социальные выплаты". Однако эти средства были арестованы сразу после их поступления.

Депутату и его родственнице предъявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного статьей 191 Уголовного кодекса Украины. По приговору Высшего антикоррупционного суда, они признаны виновными и лишены права занимать определенные должности, а также обязаны возместить более 100 тысяч гривен на нужды Вооруженных Сил Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.