Поскольку я не употреблял яд, мне трудно сказать, было ли это покушение на мою жизнь, но я уже пережил много покушений и, наверное, переживу еще много, — сказал руководитель ГУР Кирилл Буданов.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов знает, кто стоит за отравлением его супруги Марианны. Об этом глава военной разведки заявил французскому изданию Liberation.

Буданов сообщил, что состояние его жены уже улучшилось. Он отметил, что не имел возможности определить, было ли это покушение на его жизнь, поскольку он не употреблял яд. Однако он выразил уверенность в том, что вскоре будут приняты ответные меры.

"Моей жене уже лучше. Поскольку я не употреблял яд, мне трудно сказать, было ли это покушение на мою жизнь. Но я уже пережил много покушений и, наверное, переживу еще много. Я думаю, что в ближайшее время вы увидите ответные действия на русском территории, и все это поймут", - заявил Буданов.

На вопрос о том, знает ли он, кто несет ответственность за отравление, Буданов ответил утвердительно, добавив: "Конечно, знаю!"

Напомним, что в ноябре прошлого года стало известно об отравлении супруги главного разведчика страны Марианны Будановой тяжелыми металлами через еду.

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