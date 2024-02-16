Буданов повідомив, що знає, хто стоїть за отруєнням його дружини та натякнув на помсту: Усі це зрозуміють

Оскільки я не вживав отруту, мені важко сказати, чи був це замах на моє життя, але я вже пережив багато замахів і, напевно, переживу ще багато, — сказав керівник ГУР Кирило Буданов.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов знає, хто стоїть за отруєнням його дружини Маріанни. Про це глава військової розвідки заявив французькому виданню Liberation.

Як пише видання, Буданов повідомив, що стан його дружини вже покращився. Він зазначив, що не мав можливості визначити, чи був це замах на його життя, оскільки він не вживав отруту. Однак він висловив упевненість у тому, що незабаром буде вжито заходів у відповідь.

"Моїй дружині вже краще. Оскільки я не вживав отруту, мені важко сказати, чи був це замах на моє життя. Але я вже пережив багато замахів і, напевно, переживу ще багато. Я думаю, що найближчим часом ви побачите відповідні дії на російській території, і всі це зрозуміють", — заявив Буданов.

На запитання про те, чи знає він, хто несе відповідальність за отруєння, Буданов відповів ствердно, додавши: "Звичайно, знаю!"

Нагадаємо, що в листопаді минулого року стало відомо про отруєння дружини головного розвідника країни Маріанни Буданової важкими металами через їжу.

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