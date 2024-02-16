В ОП розкрили зміст угоди з Німеччиною про співробітництво у сфері безпеки

Угода діятиме протягом 10 років з дати підписання.

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В Офісі Президента розкрили зміст Угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Федеративною Республікою Німеччина.

Угода діятиме протягом 10 років з дати підписання. Учасники можуть спільно прийняти рішення про продовження строку дії цієї Угоди, повідомивши про це не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення 10-річного строку.

Також в угоді:

Україна та Федеративна Республіка Німеччина («Німеччина»), далі – «Учасники», рішуче засуджують невиправдану, неспровоковану, незаконну та жорстоку агресивну війну Росії проти України, якою Росія серйозно порушує міжнародне право, включаючи Статут ООН.

Німеччина непохитна у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах кордонів, міжнародно визнаних із 1991 року, включаючи територіальне море та вільну економічну (морську) зону.

Учасники визнають стійку, рішучу підтримку, надану Німеччиною, а також європейськими партнерами, країнами «Групи семи» та міжнародними партнерами для зміцнення, оснащення і підготовки Сил безпеки та оборони України, а також усебічну невійськову допомогу, надану народу України для пом'якшення гуманітарних, соціальних, економічних та фіскальних наслідків агресивної війни Росії проти України.

Разом вони продовжуватимуть боротися за справедливий і тривалий мир в Україні, а також за мир, безпеку і стабільність на Європейському континенті.

Учасники нагадують, що Україна продовжить реалізацію амбітної програми реформ і що Німеччина віддана підтримці зусиль України на шляху реформ. Це є ключовим у контексті її європейських прагнень та прагнень до НАТО.

Учасники підкреслюють свою налаштованість до подальшого зміцнення їхніх двосторонніх відносин в усіх сферах, включаючи економічне співробітництво, зміцнення стійкості, підтримку відновлення, відбудови та сталого розвитку, а також культурний обмін і співробітництво, включаючи сприяння взаєморозумінню та співпраці між народами України та Німеччини.

Вони висловлюють глибоке занепокоєння у зв'язку з мінним забрудненням території України, що охоплює до 170 000 квадратних кілометрів.

Виходячи з цього, Учасники спільно вирішили зміцнювати співробітництво у сфері безпеки за допомогою двосторонніх безпекових домовленостей та довгострокових заходів підтримки, як зазначено в цій Угоді:

Сфера застосування

Ця Угода укладається в розвиток Спільної декларації, проголошеної Німеччиною та іншими членами «Групи семи» у Вільнюсі 12 липня 2023 року, до якої в подальшому приєдналися ще 25 держав. Цією Угодою Україна та Німеччина вирішили підтвердити, поглибити і розширити своє співробітництво та партнерство, яке ґрунтується на спільних інтересах у захисті міжнародного права та правопорядку і миру та захисті основоположних прав і свобод людини. Німеччина має намір надавати непохитну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно для того, щоб допомогти Україні захистити себе, відновити територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів, забезпечити її вільне та демократичне майбутнє, дозволити Україні продовжувати надавати послуги своєму народові, підтримувати функціонуючу українську економіку та стримувати майбутню російську агресію. Німеччина нагадує, що національні бюджетні асигнування застосовуються і вимагають чіткого дозволу німецького Бундестагу.

Безпекова та військова допомога

З моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Німеччина є одним із найбільших постачальників військової допомоги Україні. Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну в її зусиллях із самозахисту стільки, скільки буде потрібно. Учасники нагадують про невід’ємне право держав на індивідуальну та колективну самооборону та незаконність усіх спроб зміни кордонів силою. Вони підтверджують, що безпека України є складовою євроатлантичної та світової безпеки. Німеччина підкреслює свій намір надавати довгострокову військову підтримку українським Силам безпеки та оборони з метою повного відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також оснащення і тренування майбутніх Сил оборони України з метою формування спроможностей, яких вони потребуватимуть у своїх зусиллях щодо підвищення стійкості України, що буде достатньою для стримування та захисту від майбутніх нападів і тиску. Німеччина продовжуватиме сприяти спільним закупівлям та іншим формам співпраці у сфері озброєнь разом із європейськими та міжнародними партнерами з метою зміцнення Сил безпеки та оборони України, зокрема за моделлю провідної держави, і буде заохочувати широку міжнародну участь у цих триваючих німецьких зусиллях у сфері закупівель. Німеччина постійно оцінюватиме потенційну синергію та економію від масштабу своїх національних військових закупівель на користь українських Сил безпеки та оборони. Разом з іншими міжнародними партнерами Німеччина продовжуватиме брати участь і активно працювати в таких міжнародних форматах, як Контактна група з питань оборони України «Рамштайн», з метою тісної координації міжнародної військової підтримки України. Учасники визнають, що військова підтримка, надана Німеччиною, буде використовуватися лише відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй та у суворій відповідності з усіма застосованими зобов'язаннями для обох Учасників за міжнародним правом. Будь-яка військова підтримка буде пов'язана угодами про кінцеве використання. Учасники поділяють думку про необхідність уникнення незаконного перенаправлення військової продукції. Німеччина визнає зусилля української сторони та міжнародних партнерів щодо запобігання цьому і має намір підтримувати такі зусилля, де це необхідно, шляхом створення відповідної програми моніторингу кінцевого використання і надання необхідного обладнання. У 2022 році Німеччина надала Україні військову допомогу загальною вартістю 1,68 мільярда євро в рамках ініціативи Федерального уряду з розбудови безпекового потенціалу. У 2023 році Німеччина надала військову допомогу загальною вартістю понад 5 мільярдів євро. У 2024 році Німеччина вирішила надати фінансові кошти на військову допомогу на загальну суму 7,1 мільярда євро. Більш того, з 2022 року було надано додаткові дозволи на ухвалення зобов'язань на наступні роки на суму в кілька мільярдів євро. Німеччина продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом усього строку дії цієї Угоди.

Спроможності майбутніх Сил оборони України

Учасники поділяють мету створення сучасних, оперативно сумісних і стійких Сил оборони України. Німеччина підтримуватиме розвиток Сил оборони України, включаючи (але не обмежуючись): розробку концепції майбутніх Сил оборони, перехід до узгоджених оперативних концепцій та процедур, командно-штабну підготовку, підвищення сумісності та оперативної сумісності з євроатлантичними партнерами. Учасники працюватимуть разом над забезпеченням стійких сил, здатних захищати Україну зараз і стримувати агресію в майбутньому, шляхом продовження надання допомоги у сфері безпеки та сучасного військового обладнання в сухопутній, повітряній, морській, космічній та кіберсферах, надаючи пріоритет протиповітряній обороні, артилерії, бронетехніці, включаючи боєприпаси, та іншим ключовим спроможностям, а також сприяючи підвищенню рівня оперативної сумісності з євроатлантичними партнерами. Німеччина продовжуватиме підтримувати Ініціативу майбутніх Сил оборони України, взяла на себе провідну роль у Коаліції спроможностей «Інтегрована протиповітряна і протиракетна оборона» та здійснює значний внесок в інші коаліції спроможностей, такі як «Артилерія», «Бронетехніка», «Морська безпека», «Інформаційні технології», «Безпілотники» і «Розмінування». Як кількість коаліцій спроможностей, так і спосіб участі в них можуть бути розширені в майбутньому та включати інші коаліції спроможностей. Німеччина підтримуватиме плани і структури управління коаліцій спроможностей як для створення майбутніх сил, так і для того, щоб забезпечити більшу узгодженість у забезпеченні спроможностей у війні, що триває. Німеччина разом з іншими міжнародними партнерами працює над розробкою структури управління для коаліцій спроможностей. Усі коаліції спроможностей сприятимуть покращенню оперативної сумісності Збройних Сил України та сил НАТО.

Тренування і навчання

Німеччина продовжуватиме і, за необхідності, розширюватиме свою підтримку у зміцненні потенціалу особового складу Сил безпеки і оборони України, зокрема, але не виключно, в рамках Місії ЄС з надання військової допомоги. Німеччина прагне забезпечити індивідуальне та колективне навчання для українських військових, включно з програмами підготовки інструкторів, зокрема з систем озброєнь, що постачаються Німеччиною. Навчання також сприятиме підвищенню оперативної сумісності з євроатлантичними партнерами. Навчання відбуватиметься у тісній співпраці з партнерами з ЄС і НАТО та відповідно до чинного національного законодавства, законодавства ЄС і міжнародного права. Німеччина також забезпечить, за вимогою, навчання і тренування для інструкторів правоохоронних органів, таких як Національна гвардія України і Державна прикордонна служба України, та продовжить надавати матеріальну підтримку партнерським відомствам у правоохоронній сфері.

Оборонна промисловість

Учасники визнають важливість співробітництва оборонних підприємств. Німеччина вивчатиме шляхи заохочення та сприяння залученню своєї оборонної промисловості до розвитку оборонно-промислової бази України, у тому числі шляхом здійснення німецьких промислових інвестицій та створення відповідних стимулів для інвестування, а також намагатиметься визначити можливості для більш тісного оборонно-промислового партнерства та співробітництва, у тому числі з метою отримання взаємної комерційної вигоди та координації. Німеччина працюватиме з Україною над посиленням зусиль, спрямованих на зменшення існуючих бар'єрів для співпраці, заохочення її оборонної промисловості до інвестицій, беручи до уваги загальну безпекову ситуацію та законні інтереси своєї промисловості, у тому числі шляхом оцінки варіантів підтримки локалізації виробництва в Україні, а також вивчення можливостей для спільного виробництва. Німеччина розгляне разом з Україною заходи щодо усунення існуючих вузьких місць у ланцюгах постачання, які перешкоджають розвитку потенціалу та можливостей як Німеччини, так і України у виробництві пріоритетних видів озброєнь і боєприпасів. Німеччина заохочуватиме свою оборонну промисловість до співпраці з Україною, надаватиме їй допомогу у визначенні потенційних сфер співробітництва, а також продовжуватиме вивчати можливість локалізації ремонту та технічного обслуговування в Україні, беручи до уваги загальну безпекову ситуацію та законні інтереси своєї промисловості. Німеччина працюватиме з Україною над посиленням захисту переданих технологій і прав інтелектуальної власності. Водночас, Україна захищатиме ці технології та інтелектуальну власність. Німеччина та Україна розглянуть шляхи, які дозволять оборонній промисловості України ефективно сприяти відновленню її територіальної цілісності, виступати головним рушієм економічного відновлення та сприяти ефективному стримуванню майбутньої агресії, а також узгодженню стандартів і покращенню оперативної сумісності з євроатлантичними партнерами.

Реформа сектору безпеки та оборони

Німеччина визнає значний прогрес, досягнутий Україною у впровадженні реформ у секторі безпеки та оборони. Україна підтверджує, що вона продовжуватиме впроваджувати комплексні демократичні реформи сектору безпеки та оборони, зокрема: Німеччина продовжуватиме надавати допомогу і консультації щодо реформування та подальшого розвитку майбутніх Сил оборони України як на двосторонньому рівні, так і з партнерами.

просувати оборонні реформи та модернізацію, у тому числі шляхом посилення демократичного цивільного контролю над сектором безпеки, та

підвищувати ефективність і прозорість оборонних інституцій та промисловості України.

Протидія хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним ризикам (ХБРЯ), а також кібер- та гібридним загрозам

Учасники мають намір і надалі розширювати існуюче двостороннє співробітництво з метою посилення стійкості України до ризиків, пов'язаних з ядерною, біологічною та хімічною зброєю. Зокрема, Німеччина має намір продовжувати надавати підтримку Україні у підвищенні ядерної безпеки та захищеності її атомних електростанцій, розвитку її можливостей цивільного захисту від ризиків, пов'язаних з ХБРЯ, та посиленні її стійкості до ризиків у сфері біозахисту.

Німеччина та Україна мають намір ідентифікувати, виявляти та протидіяти гібридним загрозам, а також стримувати та упереджувати російську конвенційну агресію, шпигунство та гібридну війну. Учасники спільно працюватимуть над захистом ІТ-інфраструктури від кібератак, підтримуючи модернізацію та реформування архітектури безпеки та розвідки України, у тому числі з питань кібер- та інформаційної безпеки, а також надання міжнародної технічної допомоги Україні. Учасники прагнуть посилити свою стійкість і співпрацю між правоохоронними органами щодо кібератак, кіберзлочинності та дезінформації, а також надавати безпечні державні послуги онлайн. Учасники продовжуватимуть співпрацю у забезпеченні підготовки українських експертів з кібербезпеки на основі стандартів ЄС у сфері ІТ-безпеки.

Учасники мають намір посилити співпрацю з метою протидії загрозам інформаційній безпеці, включаючи пропаганду та інші форми іноземного зловмисного втручання, включаючи дезінформацію.

Співробітництво у сфері розвідки та безпеки

Учасники посилюватимуть співробітництво у сфері розвідки та безпеки відповідно до застосовних правових вимог та можливостей. Це буде досягнуто шляхом, але не обмежуючись, обміну розвідувальною інформацією та співробітництва, у тому числі у сфері контррозвідки.

Економічна стабільність, стійкість і відновлення, сталий розвиток

Економічне співробітництво

З метою зміцнення та розширення існуючого економічного співробітництва Учасники прагнуть досягти свого соціально-економічного добробуту, сприяння розвитку малих та середніх підприємств (МСП) та забезпечуватимуть надійну правову та інституційну основу для значних інвестицій приватного сектору, економічного процвітання та економічної інтеграції України, а також сприятливого бізнес-середовища для внутрішніх та міжнародних інвестицій в Україну. З огляду на європейську перспективу України Німеччина надаватиме допомогу Україні в гармонізації її законодавства зі стандартами ЄС. Крім того, передбачається інтенсифікація співпраці у таких сферах, як будівельна галузь, кібербезпека, цифрова трансформація / Індустрія 4.0, хімічна промисловість, електроніка / електротехніка, енергетика, сільське господарство, машинобудування, збройова промисловість та «зелена» енергетика / воднева енергетика. На додаток до тісного та регулярного політичного діалогу ця Угода має сприяти, серед іншого, міжлюдським обмінам передовим досвідом та знаннями з метою заохочення взаємного навчання, спільної розробки ефективних політик; двосторонній торгівлі та інвестиціям; а також спільним дослідженням, розробкам та презентаціям.

Стійкість енергетичної та іншої критичної інфраструктури

Безпека енергопостачання залишається вирішальною для стійкості України. Спираючись на підтримку енергетичної інфраструктури України з боку «Групи семи+», Німеччина продовжуватиме надавати довгострокову підтримку енергетичному сектору України в цілому, приділяючи особливу увагу переходу до «зеленої» енергетики. Учасники працюватимуть над прискоренням як виконання короткострокових зобов'язань, так і досягненням довгострокових цілей щодо нульового рівня викидів в економіці в цілому, визначатимуть сфери для посилення двостороннього співробітництва та сприятимуть розвитку енергоефективності, відновлюваної енергетики, а також інноваційних та сталих енергетичних і кліматичних технологій та послуг з метою підтримки економічного зростання і створення високооплачуваних робочих місць в обох країнах. Німеччина підтримуватиме Україну у підвищенні стійкості її критично важливої інфраструктури, зокрема енерго-, водо- та теплопостачання. Німеччина сприятиме розвитку спроможностей України у сфері захисту критичної інфраструктури, а також доступу українських фахівців до відповідних міжнародних програм. Німеччина залучатиме українських фахівців, які мають досвід у сфері захисту критичної інфраструктури, до реалізації відповідних проєктів на своїй території та в країнах-партнерах. Учасники започаткують спільні освітні і навчальні програми для фахівців у сфері захисту критичної інфраструктури. Німеччина працюватиме з Україною над визначенням джерел фінансування грантових програм, спрямованих на розвиток захисту і стійкості критичної інфраструктури в різних секторах. Учасники сприятимуть розвитку спроможностей України щодо захисту, стримування та реагування на загрози критичній інфраструктурі шляхом сприяння доступності сучасних технологічних рішень у сфері захисту критичної інфраструктури для її суб'єктів кібербезпеки, у тому числі шляхом надання міжнародної технічної допомоги Україні.

Інформаційна безпека

Учасники продовжать взаємне співробітництво у сфері протидії інформаційним російським та будь-яким іншим маніпуляціям та пропаганді. Вони спільно сприятимуть розвитку спроможностей України з протидії загрозам інформаційній безпеці, уживатимуть спільних заходів із протидії дезінформації з боку іноземних держав та організацій, прагнутимуть до розробки спільних освітніх та навчальних програм для фахівців у сфері стратегічних комунікацій та публічної дипломатії, регулярного обміну досвідом та проведення професійних заходів за участю експертів у сфері стратегічних комунікацій та публічної дипломатії.

Співпраця у сфері боротьби з небезпечною організованою злочинністю

Учасники визнають, що небезпечна організована злочинність (НОЗ), зокрема незаконне фінансування дій, спрямованих на підрив суверенітету та територіальної цілісності України, її внутрішньої стабільності, а також інші види НОЗ становлять загрозу для українського суспільства. Учасники мають намір уживати заходів для протидії діяльності НОЗ, зокрема особам та групам, які намагаються інфільтруватися в українське суспільство, мають кримінальний вплив в окремих регіонах, у тому числі тимчасово окупованих, та активно використовуються як інструмент «гібридної війни» для протидії процесам відновлення та примирення в Україні. З метою протидії всім видам діяльності НОЗ Учасники вживатимуть заходів з: Вищезазначені заходи не є вичерпними, і Учасники можуть застосовувати інші форми співпраці для досягнення своїх цілей у боротьбі з НОЗ.

проведення спільних операцій із виявлення та припинення діяльності НОЗ;

аналізу криміногенної ситуації в країнах та визначення основних ризиків з боку НОЗ;

виявлення активів, які можуть бути заарештовані у кримінальних провадженнях або визнані необґрунтованими активами;

створення спільних робочих груп і спільних слідчих груп прокурорів та інших сторін;

сприяння проведенню навчання та обміну найкращими практиками.

Відновлення, відбудова та сталий розвиток

Німеччина разом зі своїми міжнародними та європейськими партнерами та у тісній координації з відповідними міжнародними організаціями та міжнародними фінансовими інституціями продовжуватиме підтримувати Україну на її шляху від швидкого до довгострокового відновлення, узгоджуючи ці зусилля з європейською перспективою України та її статусом країни - кандидата на вступ до ЄС. Тому Німеччина та Україна продовжуватимуть зміцнювати Міжвідомчу донорську координаційну платформу, ініційовану «Групою семи», а також інші координаційні механізми для спільних міжнародних зусиль з відбудови та заохочуватимуть реалізацію порядку денного реформ в Україні, а також зростання, що стимулюється приватним сектором. Німеччина робить значний внесок у гуманітарне та військове розмінування в Україні. Учасники визнають необхідність об'єднання зусиль, спрямованих на захист населення і територій України від негативних наслідків, спричинених мінами та вибухонебезпечними залишками воєнних дій внаслідок російської збройної агресії та пом'якшення руйнівних наслідків після її завершення. З огляду на надзвичайний масштаб виклику, спричиненого масовим забрудненням Росією української землі мінами, боєприпасами та іншими вибухонебезпечними предметами, Німеччина має намір і надалі надавати значне фінансування зусиллям з гуманітарного розмінування разом з партнерами. Німеччина у співпраці з іншими партнерами підтримуватиме Україну в розробці та дотриманні міжнародних стандартів розмінування в її операціях. Німеччина продовжуватиме підтримувати відновлення та відбудову з метою підтримки використання відновлювальних матеріалів та відновлюваних джерел енергії, застосування безпечних і сталих кліматично нейтральних технологій та захисту природних ресурсів і вразливого навколишнього середовища України. Тому Учасники також використовуватимуть інноваційні підходи до відновлення та підтримуватимуть цифрову трансформацію, а також енергоефективність та перехід до «зеленої» енергетики. Вони погоджуються, що процес відновлення має бути прозорим і підзвітним народу України та міжнародній спільноті. Учасники підкреслюють важливість залучення приватного сектору, а також громадянського суспільства та громад як рушіїв амбітного, інклюзивного, децентралізованого процесу відбудови. Учасники мають на меті сприяти обміну між бізнесом та громадянським суспільством між двома країнами. Німеччина прагне підтримувати Україну, пропонуючи експертні консультації з питань належного корпоративного управління, проактивного управління державними компаніями, приватизації державних компаній та професійного управління коштами на відбудову. Це включає розбудову потенціалу з особливим акцентом на розвиток та фінансування МСП, спираючись на успішні існуючі ініціативи, такі як Фонд розвитку підприємництва. Зусилля також будуть спрямовані на освіту, професійну підготовку, психосоціальні потреби для подолання травм, підтримку охорони здоров'я та допомогу вразливим верствам населення, включаючи ветеранів.

Гуманітарна допомога, цивільний захист та стійкість

Учасники підтверджують, що, оскільки Україна розпочинає швидке відновлення та відбудову, вони забезпечать продовження надання добре скоординованої гуманітарної допомоги, яка рятує життя, там, де вона необхідна. Учасники працюватимуть разом для забезпечення більш пріоритетного, цілеспрямованого гуманітарного реагування, яке надаватиметься тим, хто його найбільше потребує, у тому числі у важкодоступних районах. Учасники підтверджують мету зміцнення стійкості Української держави та її цивільної оборони. Німеччина продовжить свою стабілізаційну діяльність, особливо у звільнених та прифронтових районах. Німецька підтримка включатиме реагування на нагальні потреби, наприклад, шляхом надання захисного спорядження, сприяння розслідуванню та документуванню порушень прав людини та воєнних злочинів у зв'язку з агресивною війною Росії проти України, а також підтримку громадянського суспільства України.

Компенсація втрат, шкоди та збитків, спричинених російською агресією

Учасники підтверджують, що Російська Федерація має бути притягнута до відповідальності за збитки, завдані на території України. Російські суверенні активи повинні залишатися замороженими доти, доки Російська Федерація не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні. Німеччина, працюючи зі своїми партнерами в Європейському Союзі та в рамках «Групи семи», прагне і надалі використовувати всі законні шляхи, за допомогою яких доходи від російських активів можуть бути використані для підтримки України, відповідно до європейського та міжнародного права. Учасники визнають необхідність створення міжнародного компенсаційного механізму для надання компенсації за збитки, втрати або шкоди, спричинені російською агресією, як це передбачено Статутом Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, ухваленим Резолюцією Комітету міністрів Ради Європи CM/Res(2023)3. Учасники продовжуватимуть працювати разом з іншими партнерами, у тому числі членами «Групи семи», над вивченням усіх можливих шляхів надання допомоги Україні в отриманні компенсації від Росії, згідно з їхніми відповідними правовими системами та міжнародним правом.

Технічна та фінансова підтримка, реформи

Технічна та фінансова підтримка

Німеччина наполегливо підтримуватиме існуючі міжнародні та європейські структури та інституції у їхніх зусиллях щодо продовження надання регулярної та передбачуваної фінансової підтримки Україні. Учасники мають намір посилити співробітництво в митній сфері, а також у сфері нагляду за фінансовим ринком, включаючи банки державного сектору.

Процес реформ в Україні

Учасники підтверджують, що всеохоплююча реформа є необхідною для євроатлантичних прагнень України, а також для її майбутньої безпеки, процвітання, демократії та стійкості її інституцій. Україна продовжуватиме свій амбітний процес реформ, приділяючи особливу увагу сферам реформ, визначеним для вступу до Європейського Союзу (ЄС) та викладеним у рекомендаціях Європейської Комісії від 8 листопада 2023 року, насамперед правосуддю, верховенству права, децентралізації, боротьбі з корупцією та відмиванням грошей, сектору безпеки та державному управлінню, які підкреслюють відданість України демократії та верховенству права, повазі до прав людини та свободи засобів масової інформації. Усі реформи здійснюватимуться відповідно до пріоритетних напрямів реформ, визначених для вступу до ЄС, та критеріїв Міжнародного валютного фонду (МВФ), а також у тісній координації з основними донорами, зокрема міжнародними фінансовими інституціями, ЄС та «Групою семи». Німеччина і надалі підтримуватиме Україну на цьому шляху.

Політична співпраця

Справедливий мир

Учасники визнають, що Україна та вся Європа не будуть у безпеці доти, доки не буде досягнуто справедливого миру, який поважатиме права України відповідно до міжнародного права та Статуту ООН. Тому Україна і Німеччина працюватимуть разом задля досягнення справедливого та тривалого миру, який матиме широку глобальну підтримку. Німеччина вітає зусилля України, спрямовані на встановлення справедливого та сталого миру на основі принципів української Формули миру. Німеччина готова відігравати провідну роль у здійсненні кроків, спрямованих на реалізацію ініціатив, які відображають принципи Статуту ООН.

Відповідальність

Учасники підкреслюють свою тверду відданість притягненню до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах та інших звірствах, скоєних у зв'язку з агресивною війною Росії проти України. Вони погоджуються з необхідністю забезпечити відповідальність за такі злочини за міжнародним правом, скоєні російським керівництвом та іншими російськими громадянами, зокрема військовослужбовцями російських збройних сил, на території України, шляхом проведення належних, справедливих і незалежних розслідувань і судового переслідування на національному або міжнародному рівнях, а також забезпечити невибіркове застосування норм міжнародного гуманітарного права з метою запобігання майбутнім злочинам. Учасники продовжуватимуть підтримувати роботу Офісу Генерального прокурора України та Міжнародного кримінального суду з метою забезпечення повного і справедливого розслідування звинувачень у воєнних злочинах та інших міжнародних злочинах за допомогою незалежних, ефективних і надійних правових механізмів. Учасники поділяють переконання щодо необхідності забезпечення відповідальності за злочин агресії проти України та створення трибуналу для забезпечення ефективної відповідальності. Тому Німеччина продовжуватиме свою участь у роботі Коаліції з пошуку опцій для створення трибуналу щодо злочину агресії проти України. Учасники нагадують, що Україна ратифікує Римський статут Міжнародного кримінального суду, включаючи поправки щодо злочину агресії, прийняті Конференцією з перегляду Римського статуту, що відбулася в Кампалі, Уганда, 11 червня 2010 року, Резолюцією RC/Res.6., як зазначено в Угоді про Асоціацію між Україною та ЄС, та на її шляху до членства в ЄС.

Майбутня агресія

У випадку майбутнього збройного нападу Росії на Україну на вимогу будь-якого з Учасників Учасники проведуть консультації протягом 24 годин для визначення відповідних подальших кроків. Німеччина підтверджує, що за таких обставин, діючи відповідно до своїх правових і конституційних вимог та згідно з міжнародним і європейським правом, вона надасть Україні за необхідності швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку в усіх необхідних сферах, а також економічну допомогу, шукатиме згоди в ЄС щодо накладення на Росію економічних та інших витрат, а також консультуватиметься з Україною щодо її потреб під час здійснення нею свого права на самооборону, закріпленого в статті 51 Статуту ООН. З метою забезпечення найширшої та найефективнішої колективної відповіді на будь-який майбутній збройний напад Німеччина та Україна можуть внести зміни до цих положень, щоб узгодити їх з будь-яким механізмом, який Україна може з часом погодити з іншими міжнародними партнерами, включно з учасниками Спільної декларації від 12 липня 2023 року.

Двосторонні відносини та європейська інтеграція

Двосторонні відносини

Учасники і надалі розвиватимуть тісні та дружні відносини в усіх сферах на основі спільних цінностей та непохитної солідарності перед обличчям агресивної війни Росії проти України та спільних загроз і викликів. Учасники прагнуть ще тісніше співпрацювати в майбутньому в політичній, економічній та культурній сферах. Майбутнє України та її громадян пов'язане з ЄС, і Німеччина та Україна будуть співпрацювати заради сильної та об'єднаної Європи. Учасники поглиблюватимуть двосторонні відносини шляхом подальшого зміцнення регулярних форматів консультацій.

Європейська підтримка, санкції та європейська інтеграція

На додаток до цієї Угоди Німеччина також сприятиме поточній та майбутній підтримці України з боку ЄС. Учасники продовжуватимуть працювати над тим, щоб ціна для Росії за її агресію продовжувала зростати, у тому числі за допомогою санкцій та експортного контролю. Учасники визнають важливість санкцій для обмеження доступу Російської Федерації до фінансів, товарів, технологій та послуг, які вона використовує у своїй агресивній війні, для скорочення потоків доходів Росії і для стримування майбутніх нападів. Німеччина працюватиме в рамках ЄС та «Групи семи» над підтримкою санкційного тиску на Росію та боротьбою з ухиленням від санкцій доти, доки триватиме агресивна війна Росії проти України та доки не буде відновлено територіальної цілісності України. Німеччина домагатиметься рішучих дій у рамках ЄС для боротьби з усіма формами обходу санкцій, а також для посилення власної внутрішньої стійкості проти пов'язаних з Росією незаконних фінансів та пов'язаних із Кремлем еліт. Німеччина та Україна надаватимуть одна одній актуальну інформацію про підстави для санкцій, іншу відповідну інформацію згідно з відповідними зобов'язаннями. Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну на її шляху до членства в ЄС і надавати практичні вказівки. Німеччина має намір підтримувати зусилля України, спрямовані на гармонізацію з єдиним ринком ЄС, із загальною метою вступу України до ЄС. З огляду на спільні цінності, серед яких непохитна відданість свободі, демократії та верховенству права, Німеччина та Україна регулярно переглядатимуть та оновлюватимуть імплементацію цієї Угоди відповідно до міжнародних та двосторонніх зобов'язань України. Німеччина залишатиметься рішуче налаштованою підтримувати довгострокові зусилля України, спрямовані на забезпечення її вільного та демократичного майбутнього – стільки, скільки буде потрібно.

Прикінцеві положення

Виконавчі та технічні механізми

Учасники, у разі необхідності, визначать уповноважені органи для розробки та імплементації двосторонніх угод відповідно до сфер співробітництва, визначених цією Угодою.

Строк дії Угоди

Ця Угода діє протягом десяти років з дати її підписання.

Учасники можуть спільно прийняти рішення про продовження строку дії цієї Угоди, повідомивши про це не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення 10-річного строку.

Водночас відповідно до Спільної декларації лідерів «Групи семи» від 12 липня 2023 року Учасники поділяють думку про те, що ця Угода не перешкоджає шляху України до майбутнього членства в Євроатлантичному співтоваристві. Ця Угода може бути змінена та доповнена за взаємною згодою Учасників, у письмовій формі. Положення цієї Угоди набирають чинності з моменту її підписання. Дія цієї Угоди може бути припинена будь-яким Учасником у будь-який час. Учасник повинен повідомити про це іншого Учасника, надіславши йому письмове повідомлення щонайменше за шість місяців до цього.

Підписано 16 лютого 2024 року у м. Берлін у двох примірниках, кожний українською, німецькою та англійською мовами, при цьому всі тексти є рівноавтентичними.

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