«Дія» проти корупції: ефект від цифровізації оцінили в 48 млрд гривень

Дослідження показало, що сервіс «Дія» забезпечує економічний розвиток та боротьбу з корупцією.

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Дослідження проведене американським аналітичним центром The Brookings Institution, вказує на потенційний антикорупційний та економічний ефект в розмірі 48 мільярдів гривень від сервісів, що надаються через портал "Дія". Це стало можливим завдяки цифровізації, яка сприяє знищенню бюрократії, зменшенню черг та усуненню корупційних схем. Про це повідомила пресслужба застосунку.

За даними дослідження, реальний антикорупційний та економічний ефект вже досягнув 16,3 мільярда гривень протягом двох років функціонування сервісів "Дія". Окрім того, зазначається, що понад 2 мільярда гривень було відшкодовано державі через військові облігації, що були придбані через цю платформу.

Цифрова стійкість України в умовах війни викликає зацікавленість та захоплення, вважають експерти. Україна перейшла від реєстрів на папері до мобільного державного сервісу, який став першим у світі. Такий досвід цифровізації вже надихає інші країни та є основою для побудови взаємовигідних відносин з партнерами.

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