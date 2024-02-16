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В 2024 році створять аналог Дії для держслужбовців і посилять НАБУ, — Денис Шмигаль про План дій Уряду

Також він повідомив, що антикорупційна стратегія — це не просто боротися з корупцією, а ліквідувати можливості для її існування.

Заступник керівника апарату НАЗК Олександр Стародубцев під час конкурсу на голову пояснив, як отримав кошти за тренінг для депутатів у Трускавці

Також Конкурсну комісію зацікавило проживання дочки і сина Олександра Стародубцева у Голландії та історії зі стягненням боргів братом кандидата на голову НАЗК.

З законопроекту про мобілізацію можуть вилучити норми про позбавлення аспірантів відстрочки і надати відстрочку педагогам вузів, що мають науковий ступінь, – правки Комітету

Комітет ВР з питань освіту рекомендує прибрати з законопроекту про мобілізацію норми щодо позбавлення права аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб, на відстрочку від призову.

На 24 посади дисциплінарних інспекторів ВРП претендують 389 кандидатів

На посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів претендують 135 кандидатів, а на посаду керівника – 15.

Верховний Суд визначив, як захищаються інтереси співвласника авто у разі стягнення боргу з іншого співвласника

У разі якщо боржник не повідомив виконавця чи стягувача про правовий режим спільної часткової власності на авто і відбулося звернення стягнення, то права та інтереси іншого співвласника, який не є боржником мають захищатися шляхом виплати компенсації від недобросовісного співвласника.

  1. В Україні

«Дія» проти корупції: ефект від цифровізації оцінили в 48 млрд гривень

20:09, 16 лютого 2024
Дослідження показало, що сервіс «Дія» забезпечує економічний розвиток та боротьбу з корупцією.
«Дія» проти корупції: ефект від цифровізації оцінили в 48 млрд гривень
Джерело фото: visitukraine
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Дослідження проведене американським аналітичним центром The Brookings Institution, вказує на потенційний антикорупційний та економічний ефект в розмірі 48 мільярдів гривень від сервісів, що надаються через портал "Дія". Це стало можливим завдяки цифровізації, яка сприяє знищенню бюрократії, зменшенню черг та усуненню корупційних схем. Про це повідомила пресслужба застосунку.

За даними дослідження, реальний антикорупційний та економічний ефект вже досягнув 16,3 мільярда гривень протягом двох років функціонування сервісів "Дія". Окрім того, зазначається, що понад 2 мільярда гривень було відшкодовано державі через військові облігації, що були придбані через цю платформу.

Цифрова стійкість України в умовах війни викликає зацікавленість та захоплення, вважають експерти. Україна перейшла від реєстрів на папері до мобільного державного сервісу, який став першим у світі. Такий досвід цифровізації вже надихає інші країни та є основою для побудови взаємовигідних відносин з партнерами.

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