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В 2024 году создадут аналог Дії для госслужащих и усилят НАБУ, – Денис Шмигаль о Плане действий Правительства

Также он сообщил, что антикоррупционная стратегия – это не просто бороться с коррупцией, а ликвидировать возможности для ее существования.

Замруководителя аппарата НАПК Александр Стародубцев во время конкурса на голову объяснил, как получил средства за тренинг для депутатов в Трускавце

Также Конкурсную комиссию заинтересовало проживание дочери и сына Александра Стародубцева в Голландии и истории с взысканием долгов братом кандидата на главу НАПК.

Из законопроекта о мобилизации могут изъять нормы о лишении аспирантов отсрочки и предоставить отсрочку педагогам вузов, имеющих научную степень – правки Комитета

Комитет ВР по вопросам образования рекомендует убрать из законопроекта о мобилизации нормы по лишению права аспирантов, получающих уровень образования за средства физических или юридических лиц, на отсрочку от призыва.

На 24 должности дисциплинарных инспекторов ВСП претендуют 389 кандидатов

На должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов претендуют 135 кандидатов, а на должность руководителя – 15.

Верховный Суд определил, как защищаются интересы совладельца авто в случае взыскания долга с другого совладельца

В случае если должник не сообщил исполнителю или взыскателю о правовом режиме общей долевой собственности на авто и произошло обращение взыскания, то права и интересы другого совладельца – не должника должны защищаться путем выплаты компенсации от недобросовестного совладельца.

  1. В Украине

«Дія» против коррупции: эффект от цифровизации оценили в 48 млрд гривен

20:09, 16 февраля 2024
Исследование показало, что сервис «Дія» обеспечивает экономическое развитие и борьбу с коррупцией.
«Дія» против коррупции: эффект от цифровизации оценили в 48 млрд гривен
Источник фото: visitukraine
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Исследование, проведенное американским аналитическим центром The Brookings Institution, указывает на потенциальный антикоррупционный и экономический эффект в размере 48 миллиардов гривен от сервисов, предоставляемых через портал "Дія". Это стало возможным благодаря цифровизации, которая способствует уничтожению бюрократии, уменьшению очередей и устранению коррупционных схем. Об этом сообщила пресс-служба приложения.

По данным исследования, реальный антикоррупционный и экономический эффект уже достиг 16,3 миллиарда гривен в течение двух лет функционирования сервисов "Дія". Кроме того, отмечается, что более 2 миллиардов гривен было возмещено государству через военные облигации, которые были приобретены через эту платформу.

Цифровая устойчивость Украины в условиях войны вызывает интерес и восхищение, считают эксперты. Украина перешла от реестров на бумаге к мобильному государственному сервису, который стал первым в мире. Такой опыт цифровизации уже вдохновляет другие страны и является основой для построения взаимовыгодных отношений с партнерами.

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