«Дія» против коррупции: эффект от цифровизации оценили в 48 млрд гривен

Исследование показало, что сервис «Дія» обеспечивает экономическое развитие и борьбу с коррупцией.

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Исследование, проведенное американским аналитическим центром The Brookings Institution, указывает на потенциальный антикоррупционный и экономический эффект в размере 48 миллиардов гривен от сервисов, предоставляемых через портал "Дія". Это стало возможным благодаря цифровизации, которая способствует уничтожению бюрократии, уменьшению очередей и устранению коррупционных схем. Об этом сообщила пресс-служба приложения.

По данным исследования, реальный антикоррупционный и экономический эффект уже достиг 16,3 миллиарда гривен в течение двух лет функционирования сервисов "Дія". Кроме того, отмечается, что более 2 миллиардов гривен было возмещено государству через военные облигации, которые были приобретены через эту платформу.

Цифровая устойчивость Украины в условиях войны вызывает интерес и восхищение, считают эксперты. Украина перешла от реестров на бумаге к мобильному государственному сервису, который стал первым в мире. Такой опыт цифровизации уже вдохновляет другие страны и является основой для построения взаимовыгодных отношений с партнерами.

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