Избран председатель Переяслав-Хмельницкого горрайонного суда Киевской области

Председателем суда избран Игорь Опанасюк.

В пятницу, 16 февраля, в Переяслав-Хмельницком горрайонном суде Киевской области состоялось собрание судей, в ходе которого рассмотрели вопросы избрания председателя суда и судьи-спикера. Об этом сообщил официальный сайт суда.

По результатам тайного голосования судей на должность председателя Переяслав-Хмельницкого горрайонного суда Киевской области избран Опанасюк Игорь Александрович сроком на три года.

Судьей-спикером Переяслав-Хмельницкого горрайонного суда Киевской области избрали судью Хасанову Викторию Викторовну сроком на один год.

Ранее мы писали, что избран председатель Тячевского райсуда Закарпатской области.

Кроме того, избрали председателя Городоцкого райсуда Хмельницкой области.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.