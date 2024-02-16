Обрано голову Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області

Головою суду обрано Ігоря Опанасюка.

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У п’ятницю, 16 лютого, у Переяслав-Хмельницькому міськрайонному суді Київської області відбулися збори суддів, під час який розглянули питання обрання голови суду та судді-спікера. Про це повідомив офіційний сайт суду.

За результатами таємного голосування суддів на посаду голови Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області обрано Опанасюка Ігоря Олександровича строком на три роки.

Суддею-спікером Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області обрали суддю Хасанову Вікторію Вікторівну строком на один рік.

Раніше ми писали, що обрано голову Тячівського райсуду Закарпатської області.

Також обрали голову Городоцького райсуду Хмельницької області.

А ще обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

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