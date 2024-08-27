На должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов есть 26 кандидатов, но есть нюансы

В новом конкурсе решили принять участие претенденты, которые уже либо участвовали в конкурсе, либо участвуют в конкурсе на должности в Службе дисциплинарных инспекторов прямо сейчас.

Конкурсная комиссия по проведению конкурса на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов (СДИ), его заместителя и дисциплинарных инспекторов 26 августа обнародовала список кандидатов на должность руководителя СДИ.

В отличие от первого конкурса, который в июле завершился неудачей, на этот раз желающих занять должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов стало гораздо больше.

Если во время первого конкурса возглавить Службу дисциплинарных инспекторов планировали 15 претендентов (допущено к участию в конкурсе было всего 11 человек), то теперь хотят стать руководителем СДИ уже 26 кандидатов.

Хотя, вероятно, не все из претендентов получат допуск к участию в конкурсе, однако интересно то, что список кандидатов уже сейчас выглядит несколько странным.

Например, документы на должность руководителя СДИ подали кандидаты, которые прямо сейчас участвуют в финальной стадии конкурса (собеседованиях) на должности заместителя руководителя СДИ или дисциплинарных инспекторов.

Это, например, адвокат Вячеслав Плескач, который 27 августа будет проходить собеседование с Конкурсной комиссией в качестве претендента на должность заместителя руководителя СДИ, или адвоката Станислава Гришина, который является кандидатом на должность дисциплинарного инспектора.

Также документы на конкурс подала юрист Анастасия Матвийчук, которая только 26 августа прошла собеседование в качестве кандидата на должность заместителя руководителя СДИ, а также сотрудника Секретариата ВСП Александра Любарец, которая сейчас является кандидатом на должность дисциплинарного инспектора.

Также документы вторично подал адвокат Юрий Пшевлоцкий, являвшийся финалистом предыдущего конкурса на должность руководителя СДИ, однако по итогам финального собеседования получил он отказ от Конкурсной комиссии во внесении рекомендации в Высший совет правосудия.

Второй раз документы подали и экс-сотрудник АРМА Ирина Гуменюк, представитель НАПК Григорий Усатый и представитель Секретариата ВСП Владислав Липовский, для которых предыдущий конкурс также оказался неудачным, но на более ранних стадиях.

Кроме того, в списке есть несколько кандидатов, ранее неудачно участвовавших в целом ряде конкурсов на должности в органах судебной власти.

Полный список кандидатов на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов выглядит так:

Буц Игорь Зиновьевич – руководитель аппарата Тернопольского апелляционного суда

Говорун Евгения Алексеевна – начальник отдела международно-правового сотрудничества Харьковской областной прокуратуры

Гришин Станислав Владимирович – адвокат, с 2022 года – штаб-сержант 2 категории «Центра инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны»

Гуменюк Ирина Викторовна – до 2022 года начальник Центрального межрегионального территориального управления АРМА

Довженко Алексей Юрьевич – адвокат

Ермоленко Оксана Александровна – заместитель руководителя аппарата Жовтневого районного суда города Днепропетровска

Забара Юрий Сергеевич – адвокат

Иванов Артем Борисович – прокурор Закарпатской областной прокуратуры

Климов Сергей Викторович – экс-заместитель директора Львовского территориального управления НАБУ

Кротенко Александр Владимирович – адвокат, работал в Секретариате Высшего совета правосудия в должности инспектора

Кузик Тарас Миронович – заместитель руководителя аппарата Киевского окружного административного суда

Липовский Владислав Вячеславович – начальник управления по работе с обращениями, запросами на информацию и обеспечения организации личного приема граждан Высшего совета правосудия

Любарец Александра Сергеевна – главный специалист отдела по реализации полномочий по вопросам независимости судей управления обеспечения деятельности членов Высшего совета правосудия Секретариата ВСП

Манченко Ростислав Евгеньевич – детектив НАБУ

Марченко Татьяна Ивановна – руководитель аппарата Иванковского районного суда Киевской области

Матвийчук Анастасия Александровна – юрисконсульт юридического отдела ООО «Фуди-Кейтеринг»

Морозова Ольга Александровна – адвокат

Мягкоход Юрий Владимирович – адвокат, в 2007–2013 годах – судья Соломенского районного суда города Киева

Плачков Дмитрий Федорович – начальник отдела Одесской районной государственной (военной) администрации

Плескач Вячеслав Юрьевич – адвокат, начальник юридического отдела СО «Бахмут». В 2020–2022 годах – помощник народного депутата Ольги Совгири («Слуга народа»), в 2022-2023 годах – научный консультант судьи Конституционного Суда Ольги Совгири

Пшевлоцкий Юрий Николаевич – адвокат, советник по юридическим вопросам отдела судебной работы Департамента правового обеспечения ЧАО «Киевстар»

Росоловский Ростислав Михайлович – адвокат

Староста Виталий Иванович – начальник отдела юридического обеспечения Харьковского национального университета внутренних дел

Талько Вячеслав Валентинович – адвокат

Усатый Григорий Александрович – руководитель отдела координации, мониторинга и оценки эффективности реализации государственной антикоррупционной политики НАПК

Чапалюк Сергей Викторович – в фамилии кандидата Конкурсной комиссией может быть допущена ошибка, поскольку открытая информация о практикующих юристах с указанным ФИО в публичном доступе отсутствует

Напомним, что второй конкурс на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов состоится по несколько другим правилам, в частности, от кандидатов больше не требуется сертификат на подтверждение уровня владения английским или французским языками.

Автор: Вячеслав Хрипун

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