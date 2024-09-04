Вимагав «данину» за невтручання у діяльність підприємців: затримали посадовця Держпродспоживслужби

За непритягнення до відповідальності та вигадані порушення підприємці повинні були надавати посадовцю хабарі.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що виконувач обов’язків начальника районного управління Держпродспоживслужби Полтавської області налагодив злочинну схему вимагання неправомірної вигоди від суб’єктів господарювання.

З метою отримання коштів фальсифікувалися заяви та звернення громадян про нібито порушення щодо дотримання безпечності харчових продуктів та санітарних вимог з боку підприємців. Надалі працівники районного управління організовували позапланові перевірки підприємницької діяльності. За непритягнення до відповідальності та вигадані порушення підприємці повинні були надавати хабарі.

«Так, в одного представника бізнесу вимагали 60 000 грн. Окрім того, у подальшому він повинен був щомісяця заносити 10 000 гривень за невтручання у його підприємницьку діяльність», - повідомили у відомстві.

3 вересня поліцейські викрили та затримали в.о. начальника районного управління Держпродспоживслужби на отриманні неправомірної вигоди. Зі службового авто посадовця слідчі вилучили 60 000 гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Проводяться подальші слідчі дії для встановлення повного кола осіб, причетних до функціонування корупційної схеми.

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