США ввели санкції проти російської пропагандистки Маргарити Симоньян та низки медіагруп рф

До списку санкцій потрапили російські пропагандистські медіагрупи «росія сьогодні», РІА «Новини», RT, Sputnik, Ruptly.

Фото: kun.uz

У середу, 4 вересня, Міністерство фінансів США повідомило про запровадження чергового пакету санкцій проти росії.

До списку санкцій потрапили російські пропагандистські медіагрупи «росія сьогодні», РІА «Новини», RT, Sputnik, Ruptly.

Також санкції було введено проти пропагандистки Маргарити Симоньян.

Загалом Мінфін США ввів санкції проти двох організацій та 10 осіб за звинуваченням у ворожому впливі на вибори президента у США.

Раніше ми писали, що Білий дім може звинуватити рф в постійних зусиллях вплинути на президентські вибори в США у 2024 році за допомогою кремлівських ЗМІ та інших онлайн-платформ.

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