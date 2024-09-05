Держаудитслужба не з’ясовувала позицію Рахункової палати щодо доцільності проведення ревізій судів – Рахункова палата

Рахунковій палаті невідомі підстави проведення, перелік судів і дати проведення їх ревізій.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Державна аудиторська служба шляхом проведення ревізій діяльності вирішила натиснути за окремі суди, повернувшись до практики Контрольно-ревізійного управління (КРУ) зразка 2011 року.

Рада суддів України 1 серпня засудила такі дії Держаудитслужби, яка в останні місяці почала проявляти увагу до діяльності судів, а також звернулася до Кабміну та Верховної Ради для реагування на ризики, що можуть вплинути на незалежність судової гілки влади.

Як додали в РСУ, фінансово-ревізійними перевірками в судах та в органах системи правосуддя займається Рахункова палата, яка вже складала за наслідками таких перевірок відповідні звіти. Наприклад, у грудні 2023 року Рахункова палата затвердила звіт щодо перевірки бухгалтерських документів та фінансової звітності апеляційних господарських судів за 2020-2023 роки.

При цьому жодною нормою Конституції чи нормою Закону «Про Кабiнет Miнicтpiв України», Кабінет Міністрів та органи виконавчої влади (в тому числі і Державну аудиторську службу) не наділено повноваженнями здійснення будь-якого контролю за діяльністю органів судової влади.

«Статтею 98 Конституцiї визначено, що контроль вiд iмeнi Верховної Ради за надходженням коштiв до Державного бюджету та їх використанням здiйснює Рахункова палата»», - повідомили у Раді суддів.

«Державна аудиторська служба, навіть не розібравшись у правових питаннях, погрожує кримінальною відповідальністю» - додали в РСУ.

У зв’язку із цим наше видання вирішило звернутися із запитом до Рахункової палати з приводу того, чи повідомляла її Держаудитслужба про свої наміри стати ревізором для судів.

Отже, як зазначила Рахункова палата у відповіді на запит «Судово-юридичної газети», Рахунковій палаті невідомі підстави проведення, перелік судів і дати проведення зазначених ревізій.

Рахункова палата не погоджувала та не зобов’язана, відповідно до своїх повноважень, погоджувати рішення про проведення Держаудитслужбою зазначених ревізій.

Також Рахунковій палаті невідомо про попереднє проведення Держаудитслужбою перевірок, аналізів чи досліджень, які стали підставою для здійснення зазначених ревізій.

Крім того, там відповіли, що Держаудитслужба не з’ясовувала позицію Рахункової палати щодо доцільності проведення зазначених ревізій.

Слід зауважити, що дані відповіді Рахункова палата надала з огляду на те, що є державним колегіальним органом, який від імені Верховної Ради України здійснює контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням.

Рахункова палата не входить до системи органів виконавчої влади.

Держаудитслужба – центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів та який реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю.

Держаудитслужба не підпорядкована та не підзвітна Рахунковій палаті. Погодження заходів державного фінансового контролю, що здійснюються Держаудитслужбою, не належить до повноважень Рахункової палати.

Наразі «Судово-юридична газета» чекає на відповіді від Уряду.

Автор: Наталя Мамченко

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