Эрдоган заявил, что США и члены НАТО не хотят, чтобы Украина вступила в Альянс

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция рассмотрит позицию других членов Альянса, прежде чем принять свое решение о возможном членстве Украины в НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что членство Украины в НАТО якобы не является вопросом, с которым нужно «поторопиться». По его словам, США и другие члены Альянса не хотят, чтобы Украина вступила в НАТО. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу NBC News.

Эрдоган отметил, что Турция рассмотрит позицию других членов Альянса, прежде чем принять свое решение о возможном членстве Украины в НАТО.

«Мы собираемся следить за развитием событий, обсуждениями и принять окончательное решение соответственно. Это не то решение, которое нуждается в спешке и волнении», — сказал турецкий лидер.

Ранее Президент Зеленский обсудил свободу судоходства в Черном море с Эрдоганом.

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