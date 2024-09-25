Ердоган заявив, що США та члени НАТО не хочуть, щоб Україна вступила до Альянсу

Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що Туреччина розгляне позицію інших членів Альянсу, перш ніж ухвалити своє рішення щодо можливого членства України в НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що членство України в НАТО нібито не є питанням, з яким треба «поквапитись». За його словами, США та інші члени Альянсу не хочуть, щоб Україна вступила до НАТО. Про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу NBC News.

Ердоган зазначив, що Туреччина розгляне позицію інших членів Альянсу, перш ніж ухвалити своє рішення щодо можливого членства України в НАТО.

«Ми збираємося стежити за розвитком подій, обговореннями та ухвалити остаточне рішення відповідно. Це не те рішення, яке потребує поспіху та хвилювання», — сказав турецький лідер.

Раніше Президент Зеленський обговорив свободу судноплавства в Чорному морі з Ердоганом.

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