Государственная аудиторская служба не имеет права вмешиваться в деятельность судов – Высший совет правосудия

Высший совет правосудия признал, что деятельность Государственной аудиторской службы может иметь негативные последствия для судебной власти и привести к конфликту интересов.

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Высший совет правосудия 17 декабря 2024 года отреагировал на обращение председателя Закарпатского окружного административного суда Ярославы Калинич относительно действий Государственной аудиторской службы.

17 июля Ярослава Калинич по поручению собрания судей Закарпатского окружного административного суда обратилась к ВСП с просьбой рассмотреть вопрос о наличии потенциального конфликта интересов, а также признаков нарушения независимости органов судебной власти при осуществлении Государственной аудиторской службой запланированных ревизий финансово-хозяйственной деятельности судов первой и апелляционной инстанций.

В обращении указано, что на сайте Государственной аудиторской службы обнародован план финансового контроля, в приложении № 4 которого указано, что в третьем квартале 2024 года состоятся проверки – ревизии финансово-хозяйственной деятельности местных и апелляционных судов, которые содержатся на средства бюджетной программы «Обеспечение осуществления правосудия местными и апелляционными судами».

В указанном перечне указано почти 80 апелляционных судов, окружных административных судов и областных хозяйственных судов, включая Закарпатский окружной административный суд, который подлежал проверке за период с 1 января 2022 года по 31 июля 2024 года.

Таким образом, судьи Закарпатского окружного административного суда заподозрили, что в действиях Аудиторской службы, во-первых, имеются признаки нарушения независимости судебной власти, а во-вторых, в связи с тем, что стороной в делах, рассматриваемых судом, является Государственная аудиторская служба, наделенная полномочиями осуществлять проверку Закарпатского окружного административного суда, может возникнуть потенциальный конфликт интересов.

Таким образом, судьи Закарпатского окружного административного суда заподозрили, что в действиях Аудиторской службы, во-первых, имеются признаки нарушения независимости судебной власти, а во-вторых, в связи с тем, что стороной в делах, которые рассматривает суд, является Государственная аудиторская служба, которая осуществляет проверку Закарпатского окружного административного суда, может возникнуть потенциальный конфликт интересов.

Чтобы определиться с оценкой действий Государственной аудиторской службы, Совет правосудия обратился за получением выводов в НЮУ им. Я. Мудрого, НУ «Одесская юридическая академия», Институт государства и права им. Корецкого, КНУ им. Т. Шевченко, ЛНУ им. И. Франко с просьбами высказать позицию по вопросам, поднятым в обращении Ярославы Калинич, а также сообщить, относятся ли суды к органам, на которые распространяется финансовый аудит в соответствии с Законом «Об основных принципах осуществления государственного финансового контроля».

Впрочем, мнения научных учреждений в этом вопросе разделились.

Однако оценив обстоятельства, изложенные в обращении председателя суда, Высший совет правосудия единогласно решил обратиться в Государственную аудиторскую службу с целью недопущения вмешательства в деятельность судов относительно осуществления правосудия и нарушения гарантий судейской независимости.

Напомним, что отношения между судебной властью и Государственной аудиторской службой существенно обострились в 2024 году.

1 августа Совет судей Украины осудил действия Государственной аудиторской службы, которая в 2024 году начала массово проверять финансовую деятельность судов, особенно их расходы на оплату труда. Также Совет судей обратился в Кабинет Министров и Верховную Раду для реагирования на риски со стороны Аудиторской службы, которые могут повлиять на независимость судебной ветви власти.

По мнению Совета судей, ревизии в судах относятся к компетенции Счетной палаты.

В свою очередь в Аудиторской службе в сентябре сообщили, что ревизионные проверки в судах проводятся по просьбе послов стран G 7 и по поручению Офиса Президента.

Однако 17 декабря 2024 года Президент подписал закон № 10044-д, которым право проведения финансового аудита в местных и апелляционных судах было окончательно закреплено за Счетной палатой.

Автор: Вячеслав Хрипун

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