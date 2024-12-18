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Финансовый аудит апелляционных и местных судов будет проводить Счетная палата – подписан закон

07:30, 18 декабря 2024
Подписанный закон о реформе Счетной палаты, которую теперь будут отбирать с решающим голосом международных экспертов, предусматривает непосредственные полномочия Счетной палаты на аудит судов.
Финансовый аудит апелляционных и местных судов будет проводить Счетная палата – подписан закон
Фото: Счетная палата
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Президент Владимир Зеленский подписал закон 4042-IX о реформе Счетной палаты (законопроект 10044-д). Ключевое изменение – введение конкурса с преимущественным правом голоса международных экспертов для отбора новых членов Счетной палаты. Также этим законом вдвое повышены должностные оклады в Счетной палате.

Так, председатель Счетной палаты будет получать должностной оклад в 55 прожиточных минимумов (если исходить из ПМ в 3028 грн без учета коэффициента 1,2 за нахождение в столице, это составит 166,5 тысяч грн,), а член Счетной палаты – 48 ПМ.

Как отметила глава бюджетного Комитета Роксолана Пидласа, этот законопроект – структурный маяк МВФ, условие на получение финансирования США в сумме «$1 млрд долларов только за второе чтение и $1,5 млрд в целом».

Новым законом предусмотрено пересмотреть полномочия Счетной палаты, в частности выделить осуществление СП мер контроля (аудита) по использованию бюджетных средств на обеспечение деятельности апелляционных и местных судов.

Установлено, что Счетная палата осуществляет мероприятия государственного внешнего финансового контроля (аудита) по проведению расходов государственного бюджета, включая использование бюджетных средств на обеспечение деятельности Верховной Рады, Президента, Кабинета Министров, Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, высших специализированных судов, апелляционных и местных судов, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Высшего совета правосудия, Офиса Генерального прокурора и других органов, непосредственно определенных Конституцией.

Напомним, в этом году достаточно остро встал вопрос, кто уполномочен осуществлять аудит финансово-хозяйственной деятельности судов – Государственная аудиторская служба или Счетная палата.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Государственная аудиторская служба решила стать ревизором судов, вернувшись к практике 2011 года, когда Контрольно-ревизионное управление (КРУ) давило на отдельные суды, являясь участником судебных дел.

В свою очередь, председатель Государственной аудиторской службы Алла Басалаева ранее объясняла, что проведение ревизий в судах обусловлено письмом послов стран «Большой семерки» - G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония), которое еще в 2023 году поступило в Офис Президента. При этом во время заседания Рабочей группы по обеспечению надлежащего финансирования судебной власти председатель ССУ Богдан Монич попросил Аллу Басалаеву сообщить, почему Аудиторская служба не хочет проверить финансовую деятельность Верховного Суда и ВАКС, поскольку прямого запрета на проверки в указанных судах законодательство не содержит.

«В Верховный Суд, ВАКС и государственные органы с определенным конституционным статусом мы точно не собираемся идти – их проверяет Счетная палата», - отметила Алла Басалаева.

Впоследствии, как писало наше издание, суд признал противоправным и отменил решение Аудитслужбы о проверке суда, указав, что суды не являются подконтрольными Госаудитслужбе учреждениями. Следовательно, без решения этого вопроса на уровне законодательства в судах могли бы оказаться новые дела против Аудитслужбы.

Автор: Наталя Мамченко

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закон Владимир Зеленский

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