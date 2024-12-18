Фінансовий аудит апеляційних та місцевих судів буде проводити Рахункова палата – підписано закон

Підписаний закон про реформу Рахункової палати, яку тепер відбиратимуть з вирішальним голосом міжнародних експертів, передбачає безпосередні повноваження Рахункової палати на проведення аудиту судів.

Фото: Рахункова палата

Президент Володимир Зеленський підписав закон 4042-IX про реформу Рахункової палати (законопроект 10044-д). Ключова зміна – запровадження конкурсу з переважним правом голосу міжнародних експертів для відбору нових членів Рахункової палати. Також цим законом вдвічі підвищені посадові оклади у Рахунковій палаті.

Так, голова Рахункової палати отримуватиме посадовий оклад у 55 прожиткових мінімумів (якщо виходити з ПМ у 3028 грн без урахування коефіцієнта 1,2 за перебування у столиці, це становитиме 166,5 тисяч грн), а член Рахункової палати – 48 ПМ.

Як зазначила голова бюджетного Комітету Роксолана Підласа, цей законопроект – структурний маяк МВФ, умова на отримання фінансування США у сумі «$1 млрд доларів тільки за друге читання, і $1,5 млрд загалом».

Новим законом передбачено переглянути повноваження Рахункової палати, зокрема виділити здійснення РП заходів контролю (аудиту) щодо використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності апеляційних і місцевих судів тощо.

Встановлено, що Рахункова палата здійснює заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо проведення витрат державного бюджету, включаючи: використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів, Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів, апеляційних та місцевих судів, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Вищої ради правосуддя, Офісу Генерального прокурора та інших органів, безпосередньо визначених Конституцією України.

Нагадаємо, цього року досить гостро постало питання стосовно того, хто уповноважений здійснювати аудит фінансово-господарської діяльності судів – Державна аудиторська служба чи Рахункова палата.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Державна аудиторська служба вирішила стати ревізором судів, повернувшись до практики 2011 року, коли Контрольно-ревізійне управління (КРУ) тиснуло на окремі суди, будучи учасником судових справ.

В свою чергу, голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва раніше пояснювала, що проведення ревізій в судах обумовлено листом послів країн «Великої сімки» - G7 (США, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Канада, Японія), який ще у 2023 році надійшов до Офісу Президента. При цьому під час засідання Робочої групи з питань забезпечення належного фінансування судової влади голова РСУ Богдан Моніч попросив Аллу Басалаєву повідомити, чому Аудиторська служба не хоче перевірити фінансову діяльність Верховного Суду та ВАКС, оскільки прямої заборони на перевірки у вказаних судах законодавство не містить.

«До Верховного Суду, ВАКС та державних органів із визначеним конституційним статусом ми точно не збираємося йти – їх перевіряє Рахункова палата», - зазначила Алла Басалаєва.

Згодом, як писало наше видання, суд визнав протиправним і скасував рішення Аудитслужби про перевірку суду, вказавши, що суди не є підконтрольними Держаудитслужбі установами. Отже, без рішення цього питання на рівні законодавства у судах могли б опинитися нові справи проти Аудитслужби.

Автор: Наталя Мамченко

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