Як вимикатимуть світло у Києві 18 грудня – ДТЕК оновив графіки

Більшість підгруп матимуть світло протягом усієї доби.

фото: unsplash

Як повідомлялося, графіки відключення світла повертаються і ДТЕК вже оприлюднив, як вимикатимуть світло для кожної підгрупи у середу, 18 грудня.

Нагадаємо, в розподіленні електроенергії відбулися зміни і кожну групу споживачів поділили на підгрупи.

Розклад відключень:

Підгрупа 1.1: буде світло всю добу.

Підгрупа 1.2: буде світло всю добу.

Підгрупа 2.1: з 16:30 до 20:00.

Підгрупа 2.2: з 13:00 до 16:30.

Підгрупа 3.1: буде світло всю добу.

Підгрупа 3.2: з 07:00 до 09:30.

Підгрупа 4.1: буде світло всю добу.

Підгрупа 4.2: з 09:30 до 13:00.

Підгрупа 5.1: буде світло всю добу.

Підгрупа 5.2: буде світло всю добу.

Підгрупа 6.1: буде світло всю добу.

Підгрупа 6.2: буде світло всю добу.

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