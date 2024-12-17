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Графіки відключення світла повертаються – як та коли вимикатимуть

18:23, 17 грудня 2024
Укренерго анонсувало відключення світла на пів черги через пошкодження енергосистеми.
Графіки відключення світла повертаються – як та коли вимикатимуть
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У середу, 18 грудня, в Україні знову будуть обмеження на електропостачання. Як повідомило Укренерго, для населення з 7:00 до 20:00 діятиме «пів черги» відключень електроенергії, а для промисловості та бізнесу — застосування графіків обмеження потужності.

Обмеження пов’язані з пошкодженнями енергооб'єктів, які стали наслідком трьох ракетно-дронових атак Росії у листопаді та грудні. У компанії зазначили, що ремонтні роботи тривають і ситуація стабілізується поступово.

Згідно з інформацією Укренерго, зупинки електропостачання будуть застосовуватись в межах встановлених графіків до завершення відновлення енергетичної інфраструктури.

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