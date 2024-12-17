Графики отключения света возвращаются – как и когда будут отключать

Укрэнерго анонсировало отключение света на пол очереди из-за повреждения энергосистемы.

В среду, 18 декабря, в Украине снова будут ограничения на электроснабжение. Как сообщило Укрэнерго, для населения с 7:00 до 20:00 будет действовать «пол-очереди» отключений электроэнергии, а для промышленности и бизнеса – применение графиков ограничения мощности.

Ограничения связаны с повреждениями энергообъектов, которые стали следствием трех ракетно-дронных атак России в ноябре и декабре. В компании отметили, что ремонтные работы продолжаются и ситуация стабилизируется постепенно.

Согласно информации Укрэнерго, остановки электроснабжения будут применяться в пределах установленных графиков до завершения восстановления энергетической инфраструктуры.

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