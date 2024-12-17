Освобождение от уплаты взносов адвокатов в 2025 году – условия и сроки подачи заявлений

Адвокаты могут подать заявления на освобождение от ежегодного взноса до 31 декабря.

Фото: НААУ

До 31 декабря адвокаты могут подать заявления на освобождение, уменьшение или отсрочку уплаты ежегодного взноса на обеспечение реализации адвокатского самоуправления. Этот вопрос урегулирован Положением, утвержденным Решением Совета адвокатов Украины от 3 февраля 2017 года.

Освобождение от взноса возможно для лиц, которые имеют финансовые трудности или при других обстоятельствах, таких как:

лица с инвалидностью I и II группы;

участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны;

участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

лица, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за вооруженного конфликта или временной оккупации.

Как отметили в НААУ: оригиналы заявлений адвокатов (заявления подписаны с помощью электронной цифровой подписи) об освобождении, уменьшении или отсрочке уплаты ежегодного взноса на обеспечение адвокатского самоуправления будут рассматриваться советами адвокатов региона, Советом адвокатов Украины/Национальной ассоциацией адвокатов Украины до 31 января 2025 года.

Решение принимается при наличии материальной способности органа адвокатского самоуправления, если предоставление таких льгот не будет создавать препятствий в обеспечении его нормальной деятельности, и при наличии подтверждающих документов соответствующего статуса и материального положения заявителя.

В 2025 году ежегодный взнос на обеспечение реализации адвокатского самоуправления составит, как и раньше, один прожиточный минимум для трудоспособных лиц (3028 гривен, согласно Закону о госбюджете). В то же время, изменится его распределение. Уплата взноса является профессиональной обязанностью адвоката. Выполнить эту обязанность необходимо до 31 января 2025 года путем перечисления средств двумя платежами на банковские счета органов адвокатского самоуправления. Новое распределение будет учитывать как критерий количество адвокатов в региональных советах.

Советом адвокатов региона может быть предоставлена адвокату рассрочка уплаты ежегодного взноса, при условии внесения его равными долями в первой декаде каждого квартала текущего года. Решение о предоставлении рассрочки уплаты ежегодного взноса принимается советом адвокатов региона при условии обоснованной и документально подтвержденной материальной несостоятельности оплатить ежегодный взнос одним платежом.

Как ранее сообщалось, Совет адвокатов изменил распределение ежегодного взноса адвоката в 2025 году.

Напомним, что с 2025 года адвокаты будут проходить обучение по 14 формам повышения квалификации. И как писала «Судебно-юридическая газета», количество зачетных баллов для адвокатов при повышении квалификации будет зависеть от сложности лекций.

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