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Бэнкси поделился новой загадочной работой – фото

07:36, 18 декабря 2024
Рисунок словно отсылает к изображениям Мадонны с младенцем.
Бэнкси поделился новой загадочной работой – фото
Источник фото: Бэнкси
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Британский художник Бэнкси поделился в своем аккаунте в соцсети новым загадочным граффити. Это первая публикация с момента, когда в августе художник представил серию работ с животными в разных точках Лондона.

Новая работа, местонахождение которой художник не указал, изображает мать, которая кормит грудью младенца. Рисунок словно отсылает к изображениям Мадонны с младенцем.

Бэнкси не оставил ни локации, ни подписи к своему граффити. Поэтому под постом комментаторы высказывают свои предположения о значении новой работы.

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Великобритания

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