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Бенксі поділився новою загадковою роботою – фото

07:36, 18 грудня 2024
Малюнок ніби відсилає до зображень Мадонни із немовлям.
Бенксі поділився новою загадковою роботою – фото
Джерело фото: Бенксі
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Британський художник Бенксі поділився в своєму акаунтів у соцмережі новим загадковим графіті. Це перша публікація з моменту, як у серпні митець представив серію робіт з тваринами в різних точках Лондону.

Нова робота, місцезнаходження якої художник не вказав, зображує матір, яка годує грудьми немовля. Малюнок ніби відсилає до зображень Мадонни із немовлям.

Бенксі не залишив ані локації, ані підпису до свого графіті. Тож під постом коментатори висловлюють свої припущення щодо значення нової роботи.

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Велика Британія

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