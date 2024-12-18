Податківці перерахували, які витрати платник податку має право включити до податкової знижки.

Податкова служба Одеській області інформує, які витрати включаються до податкової знижки.

Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки визначений у п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу України.

Платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, за такі фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати:

частину суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом;

пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям;

суму коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості навчання;

страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески ( в рамках недержавного пенсійного забезпечення);

суму витрат на:

оплату допоміжних репродуктивних технологій;

оплату вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;

суму коштів, сплачених у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива;

суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, зокрема, на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним;

суму коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи;

суми витрат на придбання акцій (інших корпоративних прав), емітентом яких є юридична особа, яка набула статус резидента Дія Сіті згідно з частиною третьою статті 5 Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", за умови що такі витрати були понесені платником податку до набуття емітентом статусу резидента Дія Сіті або впродовж періоду, коли такий резидент Дія Сіті відповідав вимозі, встановленій пунктом 3 частини третьої статті 5 зазначеного Закону.

У податковій нагадали, що документи на отримання податкової знижки за витрати, понесені у 2023 році, можна подати до 31 грудня 2024 року включно.

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