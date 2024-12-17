На Полтавщині судили чоловіка, який вбив дружину і хотів видати це за самооборону

Зловмисник поклав у руку покійної дружини ніж, імітуючи її напад та свою самооборону.

На Полтавщині покарали чоловіка за вбивство дружини.

Як повідомили в обласній прокуратурі, в березні 2020 року чоловік, перебуваючи у власній оселі, під час сварки з дружиною звалив її на підлогу, завдав кулаками численних ударів у голову, а в подальшому схопив руками за шию і задушив.

Після цього він зателефонував до поліції, виніс тіло дружини на подвір’я та поклав ніж у її руку, намагаючись інсценувати напад з її боку та власну самооборону. Крім того, він намагався вкоротити собі віку, але правоохоронці вчасно запобігли його самогубству.

Чоловіка засудили до 7 років позбавлення волі із застосуванням примусових заходів медичного характеру за місцем відбування покарання.

До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

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