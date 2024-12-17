У Києві деблокували пасажирку з вантажівки після ДТП – у ДСНС показали фото

Внаслідок ДТП сталось перекидання вантажного автомобіля – водія та пасажирку було заблоковано в кабіні.

У Голосіївському районі рятувальники деблокували двох людей з автомобіля. Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у місті Києві, 17 грудня об 11:27 до рятувальників надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Академіка Глушкова.

Внаслідок ДТП сталось перекидання вантажного автомобіля – водія та пасажирку було заблоковано в кабіні.

Водію вдалося вибратися з авто ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, він від госпіталізації відмовився. Рятувальники деблокували жінку та передали медикам для подальшої госпіталізації.

Причину події будуть встановлювати правоохоронці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.