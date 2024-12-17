При перепродажі авто скасували обов'язкову оцінку і перереєстрацію – автосалонам стане простіше працювати

Парламент прийняв закони для полегшення купівлі-продажу вживаних авто.

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Верховна Рада України прийняла в цілому два закони, які спрощують умови діяльності офіційних автосалонів, що займаються продажем вживаних автомобілів. За словами народної депутатки Ніни Южаніної, членкині Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, ці зміни значно полегшать процеси купівлі-продажу.

Зокрема, закони №12226 та №9083 передбачають наступне:

скасування обов'язкової оцінки автомобіля, купленого у фізичної особи, перед його подальшим продажем через систему трейд-ін. Вартість такого авто можна буде визначати на основі даних з сайту Мінекономіки для цілей оподаткування ПДВ;

скасування обов'язкової перереєстрації автомобіля з попереднього власника на автосалон, якщо він буде проданий протягом 10 днів. Для цього автосалон має бути внесений до реєстру МВС.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що перед відчуженням транспортного засобу суб’єкту господарювання, що здійснює торгівлю транспортними засобами, власник такого транспортного засобу зобов’язаний буде зняти його з обліку.

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