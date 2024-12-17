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Водій без посвідчення пропонував поліцейським тисячу гривень хабаря, аби вони не складали протокол — чим все закінчилося

23:58, 17 грудня 2024
42-річний чоловік, який є громадянином Вірменії, хотів відкупитися від правоохоронців.
Водій без посвідчення пропонував поліцейським тисячу гривень хабаря, аби вони не складали протокол — чим все закінчилося
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Бердичівський міськрайонний суд ухвалив вирок стосовно водія, якого визнав виним у замаху на надання службовій особі неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба суду.

Суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором  та обвинуваченим, та призначив останньому сплатити 17 тис. штрафу. Вирок ще не набув чинності та  може бути оскаржений.

42-річний житель Бердичівського району, громадянин  Вірменії, у грудні минулого року запропонував поліцейським 1 тис. грн, аби вони не складали на нього протокол за водіння автомобіля без водійського посвідчення.

Патрульні від незаконної  пропозиції відмовились,  натомість викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала факт учинення кримінального правопорушення.

Варто  зазначити, що покарання за кримінальною статтею не звільняє водія від відповідальності за вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 126 КУпАП.

За керування транспортним засобом  без відповідного водійського посвідчення суд ще у січні цього року постановив стягнути з водія-порушника 40  800 грн штрафу (справи № 274/8968/23 та 274/8962/23).

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