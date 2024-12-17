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Водитель без удостоверения предлагал полицейским тысячу гривен взятки, чтобы они не составляли протокол — чем все закончилось

23:58, 17 декабря 2024
42-летний мужчина, являющийся гражданином Армении, хотел откупиться от правоохранителей.
Водитель без удостоверения предлагал полицейским тысячу гривен взятки, чтобы они не составляли протокол — чем все закончилось
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Бердичевский горрайонный суд вынес приговор в отношении водителя,  которого признал виновным в покушении на предоставление должностному лицу неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и обвиняемым, и назначил последнему заплатить 17 тыс. штрафа. Приговор еще не вступил в силу и может быть оспорен.

42-летний житель Бердичевского района, гражданин Армении, в декабре прошлого года предложил полицейским 1 тыс. грн, чтобы они не составляли протокол за вождение автомобиля без водительского удостоверения.

Патрульные от незаконного предложения отказались, но вызвали следственно-оперативную группу, которая задокументировала факт совершения уголовного правонарушения.

Следует отметить, что наказание по уголовной статье не освобождает водителя от ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 126 КУоАП.

За управление транспортным средством без соответствующего водительского удостоверения суд еще в январе этого года постановил взыскать с водителя-нарушителя 40 800 грн штрафа (дела №274/8968/23 и 274/8962/23).

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