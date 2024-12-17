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При перепродаже авто отменили обязательную оценку и перерегистрацию – автосалонам станет проще работать

17:55, 17 декабря 2024
Парламент принял законы для облегчения купли-продажи подержанных авто.
При перепродаже авто отменили обязательную оценку и перерегистрацию – автосалонам станет проще работать
Фото: Getty Images
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Верховная Рада Украины приняла в целом два закона, которые упрощают условия деятельности официальных автосалонов, занимающихся продажей подержанных автомобилей. По словам народного депутата Нины Южаниной, члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, эти изменения значительно облегчат процессы купли-продажи.

В частности, законы №12226 и №9083 предусматривают следующее:

  • отмену обязательной оценки автомобиля, купленного у физического лица, перед его последующей продажей через систему трейд-ин. Стоимость такого авто можно будет определять на основе данных с сайта Минэкономики для целей обложения НДС;
  • отмена обязательной перерегистрации автомобиля с предыдущего владельца на автосалон, если он будет продан в течение 10 дней. Для этого автосалон должен быть внесен в реестр МВД.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что перед отчуждением транспортного средства субъекту хозяйствования, осуществляющему торговлю транспортными средствами, владелец такого транспортного средства обязан будет снять его с учета.

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