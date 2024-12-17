В Киеве деблокировали пассажирку с грузовика после ДТП – в ГСЧС показали фото

В результате ДТП произошла опрокидывание грузового автомобиля – водитель и пассажирка были заблокированы в кабине.

В Голосеевском районе спасатели деблокировали двух человек из автомобиля. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в городе Киеве, 17 декабря в 11:27 к спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Академика Глушкова.

В результате ДТП произошла опрокидывание грузового автомобиля – водитель и пассажирка были заблокированы в кабине.

Водителю удалось выбраться из автомобиля еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений, он от госпитализации отказался. Спасатели деблокировали женщину и передали медикам для дальнейшей госпитализации.

Причину происшествия будут устанавливать правоохранители.

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