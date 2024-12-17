В Полтавской области судили мужчину, который убил жену и хотел выдать это за самооборону

Злоумышленник положил в руку покойной жене нож, имитируя ее нападение и свою самооборону.

В Полтавской области наказали мужчину за убийство жены.

Как сообщили в областной прокуратуре, в марте 2020 года мужчина, находясь в собственном доме, во время ссоры с женой повалил ее на пол, нанес кулаками многочисленные удары в голову, а в дальнейшем схватил руками за шею и задушил.

После этого он позвонил в полицию, вынес тело жены во двор и положил нож в ее руку, пытаясь инсценировать нападение с ее стороны и собственную самооборону. Кроме того, он пытался покончить с собой, но правоохранители вовремя предотвратили его самоубийство.

Мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы с применением принудительных мер медицинского характера по месту отбывания наказания.

До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

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