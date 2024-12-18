Практика судов
  1. В Украине

Какие расходы включаются в налоговую скидку

07:18, 18 декабря 2024
Налоговики перечислили, какие расходы налогоплательщик имеет право включить в налоговую скидку.
Какие расходы включаются в налоговую скидку
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба Одесской области информирует, какие расходы включаются в налоговую скидку.

Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки визначений у п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу України.

Платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, за такі фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати:

  • частину суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом;
  • пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям;
  • суму коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості навчання;
  • страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески ( в рамках недержавного пенсійного забезпечення);
  •  суму витрат на:
  • оплату допоміжних репродуктивних технологій;
  • оплату вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;
  • суму коштів, сплачених у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива;
  • суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, зокрема, на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним;
  • суму коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи;
  • суми витрат на придбання акцій (інших корпоративних прав), емітентом яких є юридична особа, яка набула статус резидента Дія Сіті згідно з частиною третьою статті 5 Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", за умови що такі витрати були понесені платником податку до набуття емітентом статусу резидента Дія Сіті або впродовж періоду, коли такий резидент Дія Сіті відповідав вимозі, встановленій пунктом 3 частини третьої статті 5 зазначеного Закону.

У податковій нагадали, що документи на отримання податкової знижки за витрати, понесені у 2023 році, можна подати до 31 грудня 2024 року включно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государственная аудиторская служба не имеет права вмешиваться в деятельность судов – Высший совет правосудия

Высший совет правосудия признал, что деятельность Государственной аудиторской службы может иметь негативные последствия для судебной власти и привести к конфликту интересов.

Иностранцы из определенных стран смогут обрести украинское гражданство по упрощенной процедуре – парламент одобрил законопроект

В отличие от предыдущего законопроекта Президента 10425 о множественном гражданстве, где были четко указано, иностранцы из каких стран имеют право обретать гражданство Украины в упрощенном порядке, одобренный парламентом за основу законопроект 11469 предусматривает поручение правительству определить перечень в дополнительном законопроекте.

Финансовый аудит апелляционных и местных судов будет проводить Счетная палата – подписан закон

Подписанный закон о реформе Счетной палаты, которую теперь будут отбирать с решающим голосом международных экспертов, предусматривает непосредственные полномочия Счетной палаты на аудит судов.

Количество зачетных баллов для адвокатов при повышении квалификации будет зависеть от сложности лекций

Изменения в Порядок повышения профессионального уровня адвокатов предполагают, что количество баллов за участие в мероприятии, в частности, прослушивании лекции, кроме продолжительности теперь будет учитывать критерий сложности.

Президент подписал закон, согласно которому суды смогут взимать в пользу граждан штрафы с руководителей органов власти, не выполняющих судебные решения

Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в случае отказа в принятии отчета об исполнении судебного решения суд сможет наложить на руководителя субъекта властных полномочий штраф от 60 560 до 121 120 грн, половину которого будут взимать в пользу гражданина, а другую – в бюджет.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Бурка
    Світлана Бурка
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Костянтин Огороднік
    Костянтин Огороднік
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді