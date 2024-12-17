Звільнення від сплати внесків адвокатів у 2025 році – умови та терміни подання заяв

Адвокати можуть подати заяви на звільнення від щорічного внеску до 31 грудня.

Фото: НААУ

До 31 грудня адвокати можуть подати заяви на звільнення, зменшення або відтермінування сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. Це питання врегульоване Положенням, затвердженим Рішенням Ради адвокатів України від 3 лютого 2017 року.

Звільнення від внеску можливе для осіб, які мають фінансові труднощі або за інших обставин, таких як:

особи з інвалідністю I та II групи;

учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

особи, які змушені були покинути свої домівки через збройний конфлікт чи тимчасову окупацію.

Як зазначили в НААУ: оригінали заяв адвокатів (заяви підписані за допомогою електронного цифрового підпису) про звільнення, зменшення або відтермінування сплати щорічного внеску на забезпечення адвокатського самоврядування розглядатимуться радами адвокатів регіону, Радою адвокатів України/Національною асоціацією адвокатів України до 31 січня 2025 року.

Рішення приймається за наявності матеріальної спроможності органу адвокатського самоврядування, якщо надання таких пільг не створюватиме перешкод у забезпеченні його нормальної діяльності, та за наявності підтверджуючих документів відповідного статусу та матеріального становища заявника.

У 2025 році щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування становитиме, як і раніше, один прожитковий мінімум для працездатних осіб ( 3028 гривень, згідно із Законом про держбюджет). Водночас, зміниться його розподіл. Сплата внеску є професійним обов’язком адвоката. Виконати цей обов’язок необхідно до 31 січня 2025 року шляхом перерахування коштів двома платежами на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування. Новий розподіл враховуватиме як критерій кількість адвокатів у регіональних радах.

Радою адвокатів регіону може бути надана адвокату розстрочка сплати щорічного внеску, за умови внесення його рівними частками у першій декаді кожного кварталу поточного року. Рішення щодо надання розстрочки сплати щорічного внеску приймається радою адвокатів регіону за умови обґрунтованої і документально підтвердженої матеріальної неспроможності сплатити щорічний внесок одним платежем.

Як раніше повідомлялося, Рада адвокатів змінила розподіл щорічного внеску адвоката у 2025 році.

Нагадаємо, що з 2025 року адвокати проходитимуть навчання за 14 формами підвищення кваліфікації. І як писала «Судово-юридична газета», кількість залікових балів для адвокатів при підвищенні кваліфікації буде залежати від складності лекцій.

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