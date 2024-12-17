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Звільнення від сплати внесків адвокатів у 2025 році – умови та терміни подання заяв

18:15, 17 грудня 2024
Адвокати можуть подати заяви на звільнення від щорічного внеску до 31 грудня.
Звільнення від сплати внесків адвокатів у 2025 році – умови та терміни подання заяв
Фото: НААУ
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До 31 грудня адвокати можуть подати заяви на звільнення, зменшення або відтермінування сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. Це питання врегульоване Положенням, затвердженим Рішенням Ради адвокатів України від 3 лютого 2017 року.

Звільнення від внеску можливе для осіб, які мають фінансові труднощі або за інших обставин, таких як:

  • особи з інвалідністю I та II групи;
  • учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
  • особи, які змушені були покинути свої домівки через збройний конфлікт чи тимчасову окупацію.

Як зазначили в НААУ: оригінали заяв адвокатів (заяви підписані за допомогою електронного цифрового підпису) про звільнення, зменшення або відтермінування сплати щорічного внеску на забезпечення адвокатського самоврядування розглядатимуться радами адвокатів регіону, Радою адвокатів України/Національною асоціацією адвокатів України до 31 січня 2025 року.

Рішення приймається за наявності матеріальної спроможності органу адвокатського самоврядування, якщо надання таких пільг не створюватиме перешкод у забезпеченні його нормальної діяльності, та за наявності підтверджуючих документів відповідного статусу та матеріального становища заявника.

У 2025 році щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування становитиме, як і раніше, один прожитковий мінімум для працездатних осіб ( 3028 гривень, згідно із Законом про держбюджет). Водночас, зміниться його розподіл. Сплата внеску є професійним обов’язком адвоката. Виконати цей обов’язок необхідно до 31 січня 2025 року шляхом перерахування коштів двома платежами на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування. Новий розподіл враховуватиме як критерій кількість адвокатів у регіональних радах.

Радою адвокатів регіону може бути надана адвокату розстрочка сплати щорічного внеску, за умови внесення його рівними частками у першій декаді кожного кварталу поточного року. Рішення щодо надання розстрочки сплати щорічного внеску приймається радою адвокатів регіону за умови обґрунтованої і документально підтвердженої матеріальної неспроможності сплатити щорічний внесок одним платежем.

Як раніше повідомлялося, Рада адвокатів змінила розподіл щорічного внеску адвоката у 2025 році.

Нагадаємо, що з 2025 року адвокати проходитимуть навчання за 14 формами підвищення кваліфікації. І як писала «Судово-юридична газета», кількість залікових балів для адвокатів при підвищенні кваліфікації буде залежати від складності лекцій.

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