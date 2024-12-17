Как будут выключать свет в Киеве 18 декабря – ДТЭК обновил графики

Большинство подгрупп будут иметь свет в течение всех суток.

фото: unsplash

Как сообщалось, графики отключения света возвращаются и ДТЭК уже обнародовал, как будут выключать свет для каждой подгруппы в среду, 18 декабря.

Напомним, в распределении электроэнергии произошли изменения и каждую группу потребителей поделили на подгруппы.

Расписание отключений:

Подгруппа 1.1: будет свет все сутки.

Подгруппа 1.2: будет свет все сутки.

Подгруппа 2.1: с 16:30 до 20:00.

Подгруппа 2.2: с 13:00 до 16:30.

Подгруппа 3.1: будет светло все сутки.

Подгруппа 3.2: с 07:00 до 09:30.

Подгруппа 4.1: будет светло все сутки.

Подгруппа 4.2: с 09:30 до 13:00.

Подгруппа 5.1: будет светло все сутки.

Подгруппа 5.2: будет светло все сутки.

Подгруппа 6.1: будет светло все сутки.

Подгруппа 6.2: будет светло все сутки.

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