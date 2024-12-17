Укрэнерго отменило отключение света 18 декабря

Ограничения мощности будут касаться только бизнеса.

Укрэнерго сообщило, что 18 декабря в Украине не будет применено отключение электроэнергии. По информации компании, для бытовых потребителей ограничения потребления электроэнергии не прогнозируются.

Однако для промышленности и бизнеса с 07:00 до 20:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Хотя ранее сообщалось, графики отключения света возвращаются и ДТЭК даже обнародовал, как будут выключать свет для каждой подгруппы.

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