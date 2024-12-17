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«Кто знает, может в следующем году мы можем рассчитывать», – Зеленский об окончании войны и вступлении в ЕС и НАТО

21:07, 17 декабря 2024
Президент Украины выразил надежду на то, что «после инаугурации Трампа будут активизированы усилия, чтобы остановить войну».
«Кто знает, может в следующем году мы можем рассчитывать», – Зеленский об окончании войны и вступлении в ЕС и НАТО
Фото: Getty Images
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что в следующем году Украина может рассчитывать как на завершение войны, так и на вступление в ЕС и НАТО.

«Кто знает, может в следующем году мы можем рассчитывать и на первое, и на второе», - сказал Зеленский.

Во время пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском он прокомментировал заявления о возможности быстрого решения этих вопросов.

«Один Дональд сказал, что может закончить войну за сутки, сегодня второй Дональд заявил, что если бы вступление Украины в ЕС и НАТО зависело от Польши, этот вопрос был бы решен за один день», - отметил Зеленский.

Президент также выразил надежду, что «после инаугурации Трампа будут активизированы усилия, чтобы остановить войну».

Отметим, Туск посетил Львов, где осмотрел наиболее разрушенные в результате российских обстрелов дома.

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Польша ЕС НАТО война Владимир Зеленский

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