У задержанного председателя Комиссии по регулированию азартных игр Ивана Рудого обнаружили кокаин в больших размерах — ГБР

Как сообщили в ГБР, во время обысков у руководителя КРАИЛ Ивана Рудого обнаружено и изъято наркотическое средство – кокаин в больших размерах.

Фото: ГБР

Как известно, 18 декабря правоохранители задержали председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого.

Государственное бюро расследований сообщило, что руководитель комиссии по регулированию азартных игр и лотерей задержан по подозрению в пособничестве государству-агрессору, а также в незаконном хранении наркотических средств в больших размерах, без цели сбыта (ст. 111-2 и ст. 309 УК Украины).

Отмечается, что в частности, речь идет о поддержке деятельности в Украине онлайн-казино, владельцами которого являются россияне.

«В ходе досудебного расследования ГБР было установлено, что возглавляемое им учреждение выдало и по указаниям которого намеренно не совершало действия по лишению лицензии по организации азартных игр в сети Интернет коммерческую структуру, бенефициарным владельцем которой являются россияне, а ее представители оказывали содействие государству-агрессу.

Решение не принималось, несмотря на многочисленные экспертизы, которые показали, что деятельность онлайн-казино угрожает национальной безопасности. В частности, данные украинских военных, которые являлись клиентами казино, могли легко попасть к россиянам», - заявили в Бюро.

Так, во время расследования ГБР среди прочего было установлено, что человек, непосредственно контролирующий деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществлял финансирование ветеранов так называемой «сво». Само же онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и российских веб-ресурсах.

Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей бенефициарным владельцам указанного онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и доменного имени. Им сообщено о подозрениях по статье пособничества государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины).

Бюро добавило, что совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных и переданных Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) средств в доход государства в соответствии с нормами действующего законодательства.

В ГБР напомнили, что суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,6 миллиарда гривен (это общая сумма арестованных средств с учетом прибыльных финансовых операций), арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства- агрессора.

«При обыске у руководителя КРАИЛ обнаружено и изъято наркотическое средство – кокаин в больших размерах», - добавили в Бюро.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.