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Осужденным разрешат выезжать за пределы исправительных колоний – Рада одобрила законопроект

13:19, 18 декабря 2024
Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий предоставление разрешения на кратковременный выезд с учетом последней имеющейся оценки поведения осужденного.
Осужденным разрешат выезжать за пределы исправительных колоний – Рада одобрила законопроект
Фото: ngoauu.org
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Верховная Рада 18 декабря приняла за основу правительственный проект закона 12127, которым предлагается в определенных случаях разрешить осужденным выезжать за пределы исправительных колоний.

Речь идет о законопроекте о внесении изменений в статью 111 Уголовно-исполнительного кодекса Украины в связи с Решением Конституционного Суда Украины от 20 декабря 2023 г. № 11-р(II)/2023 №12127.

Законопроектом, с целью приведения отдельных предписаний части первой статьи 111 Уголовно-исполнительного кодекса в соответствие с Решением Конституционного Суда Украины от 20 декабря 2023 года № 11-р(II)/2023, предложено внести изменения в статью 111 указанного Кодекса, согласно которым:

- в случае смерти или тяжелой болезни близкого родственника, угрожающего жизни больного, осужденным, которые держатся в исправительных колониях минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания, участках социальной реабилитации исправительных колоний минимального уровня безопасности с общими условиями содержания и участках социальной безопасности и воспитательных колониях, разрешаются кратковременные выезды за пределы колонии на территории Украины, кроме временно оккупированной, на срок не более семи суток, не включая времени, необходимого для проезда в оба конца (не более трех суток). Другим осужденным кратковременные выезды разрешаются за пределы исправительной колонии на территории Украины, кроме временно оккупированной, на срок не более одних суток, не включая времени, необходимого для проезда в оба конца (не более трех суток);

- предусматривается разрешение на кратковременный выезд с учетом последней имеющейся оценки поведения осужденного и по результатам последней наличной оценки рисков совершения им повторного уголовного правонарушения и т. д.

Напомним, что правительство предлагает разрешить кратковременные выезды осужденных из мест лишения свободы. Расходы колонии, связанные с предоставлением осужденным кратковременных выездов, будут оплачивать осужденные, их родственники или другие лица.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Конституционный Суд Украины в Решении №11-р(II)/2023 от 20 декабря 2023 года признал неконституционными отдельные предписания части первой статьи 111 УИК в том, что они делают невозможным применение к осужденным к пожизненному лишению свободы лиц кратковременных выездов за пределы колонии на территории Украины в связи с таким исключительным личным обстоятельством, как смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, угрожающих жизни больного.

Также КСУ обязал Верховную Раду в течение 3 месяцев привести нормативное регулирование, установленное отдельными предписаниями ч. 1 статьи 111 УИК в соответствии с Конституцией и настоящим Решением.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины законопроект

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