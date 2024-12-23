Какие есть способы подачи налоговой декларации об имущественном положении и доходах на налоговую скидку

Налоговая служба в Харьковской области напоминает способы подачи налоговой декларации об имущественном положении и доходах на налоговую скидку.
В целях реализации права на налоговую скидку налогоплательщик по своему выбору может подать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах одним из следующих способов:
лично или уполномоченным лицом в Центре обслуживания плательщиков;
по почте с уведомлением о вручении и описанием вложения не позднее чем за 5 дней до истечения предельного срока подачи;
средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронных доверительных услугах».
Для удобства при подаче декларации в Электронном кабинете создан электронный сервис «Налоговая декларация об имущественном положении и доходах», который дает возможность частичного автоматического предзаполнения декларации, а также позволяет сформировать декларацию и подать ее в контролирующий орган с копиями первичных документов, в т.ч. для использования права на налоговую скидку.
Также Декларацию на налоговую скидку можно подать с помощью мобильного приложения Моя налоговая. Срок подачи декларации для физических лиц, имеющих право на налоговую скидку, - по 31 декабря (включительно) года, следующего за отчетным.
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