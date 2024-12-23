«Игра в кальмара» возвращается – в Таиланде и Тайване сделали шоу с гигантской куклой и дронами

Netflix устроил масштабные промоакции в Азии по случаю нового сезона «Игры в кальмара».

Популярный южнокорейский сериал «Игра в кальмара» возвращается на экраны в декабре, и до этого стриминговый сервис Netflix организовал впечатляющие рекламные шоу в Таиланде и Тайване.

Как пишет Variety, в новом трейлере актер Сон Ги Хун, сыгравший Игрока 456, возвращается к игре после победы в первом сезоне. Теперь, зная истинную природу игры, он стремится спасти других игроков, пытаясь убедить их отказаться от участия и завершить игру. Кроме него, ко второму сезону возвращаются актеры Ви Ха-юн и Ли Бён Хун, а режиссером и сценаристом останется Кван Дон Хёк.

В Бангкоке, столице Таиланда, местные жители и туристы стали свидетелями невероятного шоу на реке Чао Прайя. Одной из главных аттракций стала самая большая в мире кукла Йон-Хи, которая проплывала по водам. Кукла была сопровождена лодками с актерами в розовых костюмах смотрящих и дронами, которые переносили манекенов. Создатели шоу создали атмосферу сцены из «Красного света, зеленого света», когда кукла двигала головой, а ее глаза светились разными цветами, что добавляло напряжения.

В Тайване Netflix провел другую промоакцию - световое шоу дронов, которое создавало фигуры и анимации персонажей из сериала в небе. Это шоу должно было напомнить фанатам, что 26 декабря состоится долгожданная премьера второго сезона «Игры в кальмара».

«Игра в кальмара» стала настоящим феноменом, получив миллионы поклонников по всему миру благодаря своей захватывающей сюжетной линии и незабываемым персонажам.

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