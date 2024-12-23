«Гра в кальмара» повертається – в Таїланді і Тайвані зробили шоу з гігантською лялькою та дронами

Netflix влаштував масштабні промоакції в Азії з нагоди нового сезону «Гри в кальмара».

Популярний південнокорейський серіал «Гра в кальмара» повертається на екрани в грудні, і до цього стримінговий сервіс Netflix організував вражаючі рекламні шоу в Таїланді та Тайвані.

Як пише Variety, новому трейлері актор Сон Гі Хун, який зіграв Гравця 456, повертається до гри після перемоги в першому сезоні. Тепер, знаючи справжню природу гри, він прагне врятувати інших гравців, намагаючись переконати їх відмовитися від участі та завершити гру. Крім нього, до другого сезону повертаються актори Ві Ха-юн і Лі Бьон Хун, а режисером та сценаристом залишиться Кван Дон Хьок.

У Бангкоку, столиці Таїланду, місцеві жителі та туристи стали свідками неймовірного шоу на річці Чао Прайя. Однією з головних атракцій стала найбільша у світі лялька Йон-Хі, яка пропливала по водах. Лялька була супроводжена човнами з акторами в рожевих костюмах наглядачів та дронами, що переносили манекенів. Творці шоу створили атмосферу сцени з «Червоного світла, зеленого світла», коли лялька рухала головою, а її очі світлились різними кольорами, що додавало напруги.

В Тайвані Netflix провів іншу промоакцію – світлове шоу дронів, яке створювало фігури та анімації персонажів з серіалу в небі. Це шоу мало нагадати фанатам, що 26 грудня відбудеться довгоочікувана прем'єра другого сезону «Гри в кальмара».

«Гра в кальмара» стала справжнім феноменом, здобувши мільйони шанувальників по всьому світу завдяки своїй захоплюючій сюжетній лінії та незабутнім персонажам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.