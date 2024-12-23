Які є способи подання податкової декларації про майновий стан і доходи на податкову знижку

Декларацію про майновий стан і доходи, з метою отримання податкової знижки, можна подати кількома способами.

Податкова служба у Харківській області нагадує способи подання податкової декларації про майновий стан і доходи на податкову знижку.

З метою реалізації права на податкову знижку платник податків за своїм вибором може подати податкову декларацію про майновий стан і доходи в один із таких способів:

особисто або уповноваженою особою у Центри обслуговування платників;

поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання;

засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Для зручності при поданні декларації в Електронному кабінеті створено електронний сервіс «Податкова декларація про майновий стан і доходи», який надає можливість часткового автоматичного предзаповнення декларації, а також дозволяє сформувати декларацію та подати її до контролюючого органу з копіями первинних документів, у т. ч. для використання права на податкову знижку.

Також Декларацію на податкову знижку можна подати за допомогою мобільного застосунку «Моя податкова». Термін подання декларації для фізичних осіб, які мають право на податкову знижку, - по 31 грудня (включно) року, наступного за звітним.

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