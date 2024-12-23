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Визнання недійсним рішення загальних зборів учасників товариства як неефективний спосіб захисту — огляд практики КГС ВС

14:07, 23 грудня 2024
В огляді висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.
Визнання недійсним рішення загальних зборів учасників товариства як неефективний спосіб захисту — огляд практики КГС ВС
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Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики Касаційного господарського суду у складі ВС за листопад 2024 року.

В огляді висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції. 

Зокрема, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки щодо:

  • визнання недійсним аукціону та обов’язку арбітражного керуючого направляти умови продажу майна боржника уповноваженій особі засновників боржника;
  • закриття провадження у справі про банкрутство державного підприємства на підставі п. 12 ч. 1 ст. 90 КУзПБ.

У постанові у справі щодо захисту прав інтелектуальної власності є висновок стосовно:

  • необхідності оцінки судом рецензії на висновок експертизи.

У постановах у справах щодо корпоративних спорів та корпоративних прав містяться висновки про:

  • господарську юрисдикцію спору, який виник між кооперативом та його асоційованим членом, про стягнення членських внесків до кооперативу;
  • визнання недійсним рішення загальних зборів учасників товариства як неефективний спосіб захисту.

У постановах у справах щодо земельних відносин та права власності викладено правові висновки стосовно:

  • встановлення земельного сервітуту в судовому порядку;
  • неефективного способу захисту у справах за позовом про припинення права власності ліквідованої юридичної особи.

Об’єднана палата КГС ВС, переглянувши судові рішення у спорі про застосування санкцій за перевищення обсягу постачання газу, дійшла висновків щодо:

  • правової природи відповідальності (санкції) у вигляді заздалегідь погоджених збитків, передбаченої в підпункті 2 п. 1 розд. VІІ Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2496 (у редакції, що діяла з 1 липня 2020 року), та наслідків закріплення в умовах договору про постачання природного газу такого виду санкцій, як штраф.

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господарський спір судова практика КГС ВС

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