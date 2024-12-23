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ВККС відмовила у відрядженні судді, який сам захотів перевестися до Херсону, хоча інших бажаючих не було

14:01, 23 грудня 2024
У Комісії повідомили, що добровільне відрядження суддів, які вже відряджені в інші суди, наразі неможливе.
ВККС відмовила у відрядженні судді, який сам захотів перевестися до Херсону, хоча інших бажаючих не було
Фото: УНІАН
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Друга палата Вищої кваліфікаційної комісії суддів 18 грудня 2024 року відмовила у відрядженні до прифронтового Херсонського міського суду судді Куйбишевського райсуду Запорізької області Геннадію Валігурському.

25 листопада ВККС розпочала процедуру відрядження 3 суддів у склад Херсонського міського суду.

Згоду на добровільне відрядження до Херсону надав суддя Куйбишевського райсуду Запорізької області Геннадій Валігурський.

Оскільки райсуд, в якому раніше здійснював правосуддя Геннадій Валігурський, опинився в окупації, 10 червня 2022 року голова Верховного Суду безстроково відрядив Геннадія Валігурського до складу Надвірнянського райсуду Івано-Франківського суду.

Однак з 2021 року у Геннадія Валігурського були відсутні повноваження для здійснення правосуддя – лише після вдалого проходження кваліфікаційного оцінювання і указу Президента Геннадій Валігурський з 16 жовтня 2024 року зміг повернутися до здійснення правосуддя.

При цьому якщо у Херсонському міському суді з 46 суддів є в наявності 22 судді, то в Навдірнянському райсуді з 11 суддів здійснюють правосуддя 7 суддів.

В Херсонському міському суді фіксується надмірний рівень навантаження.

Однак, як виявилося, одного лише бажання для відрядження у склад прифронтового суду Геннадію Валігурському виявилося замало.

«Комісія звертає увагу, що Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення) не передбачено можливості відрядження суддів, яких вже відряджено, чи дострокового припинення їх відрядження у зв’язку з поданням згоди на відрядження до іншого суду, тому Комісія дійшла висновку про відсутність підстав для відрядження судді», - вказано у рішенні Другої палати ВККС.

Відтак Комісія вирішила відмовити у внесенні подання стосовно відрядження Геннадія Валігурського.

При цьому інших бажаючих перевестися до прифронтового суду не знайшлося.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року ВККС вирішила припинити безстрокове відрядження судді Старобільського райсуду Луганської області Олександра Пелиха, який з 2022 року перебуває у відрядженні у складі Воловецького райсуду Закарпатської області.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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суддя ВККС Херсон відрядження

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