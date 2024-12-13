Дії ВККС у питаннях припинення безстрокових відряджень суддів створюють загрозу для здійснення правосуддя – Рада суддів

Рада суддів України звернула увагу, що рішення ВККС стосовно припинення безстрокового відрядження судді, який розглядає резонансну справу, створює чимало проблем як для суддів, так і для учасників судових процесів.

Джерело фото: РСУ

Рада суддів України 12 грудня відреагувала на рішення Першої палати ВККС стосовно «примусового» припинення відрядження судді Старобільського райсуду Луганської області Олександра Пелиха до складу Воловецького райсуду Закарпатської області.

Зазначимо, що після того як місто Старобільськ опинилося в окупації, навесні 2022 року Олександр Пелих надав згоду на відрядження до Воловецького райсуду Закарпатської області.

При цьому 6 березня 2022 року підсудність справ Старобільського райсуду була змінена – справи цього суду наразі розглядає Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області.

29 квітня 2022 року наказом тодішнього голови Верховного Суду Олександр Пелих був відряджений до складу Воловецького райсуду. При цьому, як виявилося, відрядження судді виявилося безстроковим, оскільки в наказі голови ВС не були зазначені строки відрядження.

Однак 15 липня 2024 року ДСА звернулася до ВККС з повідомленням про дострокове припинення відрядження судді Олександра Пелиха.

Проблема однак полягає у тому, що на розгляді судді перебуває відома кримінальна справа за обвинувачення трьох неповнолітніх осіб у зґвалтуванні неповнолітньої у 2021 році. Ця справа вже вдруге розглядається Воловецьким райсудом, оскільки Закарпатський апеляційний суд скасував перший вирок про умовне покарання обвинувачених через істотні порушення, допущенні іншою суддею Воловецького райсуду.

Станом на грудень 2024 року вказаний кримінальний процес поступово наближається до завершення, зокрема представники потерпілої нещодавно повідомили, що очікують переходу до стадії дебатів.

10 грудня адвокати потерпілої надіслали до ВККС листа з проханням відкласти розгляд питання про дострокове закінчення відрядження судді Олександра Пелиха. На думку адвокатів, раптове закінчення відрядження судді «може унеможливити завершення розгляду вказаної справи та створить передумови для нового розгляду справи».

Крім того, 10 грудня збори суддів Воловецького райсуду прийняли рішення звернутися до ВККС з проханням не закінчувати відрядження Олександра Пелиха.

Сам Олександр Пелих також попросив Комісію не завершувати його відрядження.

«Прошу з розумінням поставитися до мого питання. Суддя – це не м’ячик для пінг-понгу. До того ж у мене є проблеми зі здоров’ям», - зазначив Олександр Пелих на засіданні палати ВККС 11 грудня.

Суддя також повідомив, що йому потрібен час для завершення розгляду справ, які знаходяться у нього в провадженні.

«Дайте мені можливість допрацювати десь до травня. Потім я сам надам згоду на завершення відрядження», - додав Олександр Пелих.

Втім позиція судді викликала заперечення у частини членів Першої палати ВККС.

«Підсудність справ Старобільського райсуду змінена на Синельниківський міськрайонний суд. У Воловецькому райсуді навантаження на суддів складає – 109 справ на суддю, а у Синельниківському – 404 справи на суддю. У Воловецькому райсуді не просто низьке навантаження, а надмірно низьке навантаження. На мій погляд, немає підстав для вашого перебування у відрядженні у Воловецькому райсуді», - повідомив секретар Першої палати Сергій Чумак.

У підсумку 5 членів Палати підтримали пропозицію стосовно дострокового закінчення відрядження Олександра Пелиха, а ще 3 проголосували проти.

Остаточне рішення у цьому питанні тепер прийматиме Вища рада правосуддя.

12 грудня Рада суддів України, яка на своєму засіданні 9 грудня розглядала проблему суддів, відряджених у 2022 році безстроково в інші суди, і висловила свої зауваження до змін, розроблених ВККС у «Порядок відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення)», виступила із заявою щодо ситуації з суддею Олександром Пелихом.

Фактично РСУ вказала на неприпустимість спроб ДСА та ВККС запровадити практику примусового припинення безстрокових відряджень суддів без їх згоди та без належного законодавчого врегулювання цієї проблеми.

На думку РСУ, дії ДСА та ВККС лише призведуть до хаосу, адже сотні суддів, безстроково відряджених головою ВС у 2022 році в суди по всій країні, знову опиняться у стані невизначеності, будуть вчергове змушені змінювати своє життя та життя своїх близьких осіб, а розгляд судових справ, що знаходяться на їх розгляді, їх колеги будуть змушені розпочинати заново.

До того ж, як зазначили у РСУ, профільне законодавство в принципі не передбачає «примусового» припинення безстрокових відряджень суддів в інші суди.

«Рада суддів України наголошує, що рішення про припинення відрядження у такому випадку не вирішує жодної проблеми. Суддя фактично опиняється у ситуації правової невизначеності, оскільки його попереднє місце роботи знаходиться на окупованій території, а нове місце роботи не визначене. Така практика створює ризики зупинки розгляду справ, значного збільшення навантаження на інші суди та порушення прав громадян на своєчасне правосуддя. Недотримання норм закону та поспішність у прийнятті рішень, ускладнює ситуацію з доступом до правосуддя, підриває довіру до судової системи та порушує права суддів», - говориться у зверненні РСУ.

Відтак, враховуючи протилежні погляди сторін на питання припинення дострокових відряджень суддів, вирішальне слово залишається за Вищою радою правосуддя або, вже у крайньому випадку, за Верховним Судом.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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