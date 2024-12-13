На маршруті поїзда між Закарпаттям та Одесою курсуватиме потяг із дитячим вагоном

На маршруті поїзда Одеса — Ясіня з’явився дитячий вагон для малюків.

Фото: Ukrzaliznytsia

Відтепер поїзд №26/25 Одеса — Ясіня, який сполучає Закарпаття та Одесу, буде курсувати з дитячим вагоном. У новому вагоні малюки зможуть безпечніше і цікавіше проводити час у дорозі. Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

Дитячий вагон стане частиною популярного рейсу, який часто обирають для поїздок оздоровчі групи та родини ветеранів у Карпати. Очікується, що нововведення оцінять і одеські родини, які часто користуються цим маршрутом.

У дитячому вагоні є:

Бізіборди з рухомими елементами,

Навчально-розважальні матеріали,

Інтерактивні ігри та пізнавальні завдання,

Спеціально розроблені тематичні купе з Іскорками Суперсил,

Манежі для найменших пасажирів,

Збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою та дитячі поручні з м'якою оббивкою для безпечного пересування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.