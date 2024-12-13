На маршруте поезда между Закарпатьем и Одессой будет курсировать поезд с детским вагоном

Отныне поезд №26/25 Одесса - Ясиня, который соединяет Закарпатье и Одессу, будет курсировать с детским вагоном. В новом вагоне малыши смогут безопаснее и интереснее проводить время в дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
Детский вагон станет частью популярного рейса, который часто выбирают для поездок оздоровительные группы и семьи ветеранов в Карпаты. Ожидается, что нововведение оценят и одесские семьи, которые часто пользуются этим маршрутом.
В детском вагоне есть:
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