Действия ВККС в вопросе прекращения бессрочных командировок судей создают угрозу для осуществления правосудия – Совет судей

Совет судей Украины обратил внимание, что решение ВККС относительно прекращения бессрочной командировки судьи, рассматривающего резонансное дело, создает немало проблем, как для судей, так и для участников судебных процессов.

Источник фото: РСУ

Совет судей Украины 12 декабря отреагировал на решение Первой палаты ВККС относительно «принудительного» прекращения командировки судьи Старобельского райсуда Луганской области Александра Пелиха в состав Воловецкого райсуда Закарпатской области.

Отметим, что после того, как город Старобельск оказался в оккупации, весной 2022 года Александр Пелих дал согласие на командировку в Воловецкий райсуд Закарпатской области.

При этом 6 марта 2022 года подсудность дел Старобельского райсуда была изменена - дела этого суда рассматривает Синельниковский горрайонный суд Днепропетровской области.

29 апреля 2022 года приказом тогдашнего председателя Верховного Суда Александр Пелих был откомандирован в состав Воловецкого райсуда. При этом, как оказалось, командировка судьи оказалась бессрочной, поскольку в приказе председателя ВС не были указаны сроки командировки.

Однако 15 июля 2024 года ГСА обратилась в ВККС с уведомлением о досрочном прекращении командировки судьи Александра Пелиха.

Проблема, однако, состоит в том, что на рассмотрении судьи находится известное уголовное дело по обвинению трех несовершеннолетних лиц в изнасиловании несовершеннолетней в 2021 году. Это дело уже во второй раз рассматривается Воловецким райсудом, поскольку Закарпатский апелляционный суд отменил первый приговор об условном наказании для обвиняемых из-за существенных нарушений, допущенных другой судьей Воловецкого райсуда.

По состоянию на декабрь 2024 года данный уголовный процесс постепенно приближается к завершению, в частности представители потерпевшей недавно сообщили, что ожидают перехода к стадии дебатов.

10 декабря адвокаты потерпевшей направили в ВККС письмо с просьбой отложить рассмотрение вопроса о досрочном окончании командировки судьи Александра Пелиха. По мнению адвокатов, внезапное окончание командировки судьи «может сделать невозможным завершение рассмотрения указанного дела и создаст предпосылки для нового рассмотрения дела».

Кроме того, 10 декабря собрание судей Воловецкого райсуда приняло решение обратиться к ВККС с просьбой не заканчивать командировку Александра Пелиха.

Сам Александр Пелих также попросил Комиссию не завершать его командировку.

«Прошу с пониманием отнестись к моему вопросу. Судья – это не мячик для пинг-понга. К тому же у меня есть проблемы со здоровьем», - отметил Александр Пелих на заседании палаты ВККС 11 декабря.

Судья также сообщил, что ему нужно время для завершения рассмотрения дел, которые находятся у него в производстве.

«Дайте мне возможность доработать где-то до мая. Потом я сам соглашусь на завершение командировки», - добавил Александр Пелих.

Впрочем, позиция судьи вызвала возражения у части членов Первой палаты ВККС.

«Подсудность дел Старобельского райсуда изменена на Синельниковский горрайонный суд. В Воловецком райсуде нагрузка на судей составляет – 109 дел на судью, а в Синельниковском – 404 дела на судью. В Воловецком райсуде не просто низкая нагрузка, а чрезмерно низкая нагрузка. На мой взгляд, нет оснований для вашего пребывания в командировке в Воловецком райсуде», - сообщил секретарь Первой палаты Сергей Чумак.

В итоге 5 членов Палаты поддержали предложение относительно досрочного окончания командировки Александра Пелиха, а еще 3 проголосовали «против».

Окончательное решение по этому вопросу теперь будет принимать Высший совет правосудия.

12 декабря Совет судей Украины, который на своем заседании 9 декабря рассматривал проблему судей, откомандированных в 2022 году бессрочно в другие суды, и высказал свои замечания к изменениям, разработанным ВККС в «Порядок командировки судьи в другой суд того же уровня и специализации (как временного перевода)», выступил с заявлением относительно ситуации с судьей Александром Пелихом.

Фактически Совет судей указал на недопустимость попыток ГСА и ВККС внедрить практику принудительного прекращения бессрочных командировок судей без их согласия и надлежащего законодательного урегулирования этой проблемы.

По мнению Совета судей, действия ГСА и ВККС лишь приведут к хаосу, ведь сотни судей, бессрочно откомандированных председателем ВС в 2022 году в суды по всей стране, снова окажутся в состоянии неопределенности, будут в очередной раз вынуждены вносить изменения в свою жизнь и жизнь своих близких, а рассмотрение находящихся на их рассмотрении судебных дел их коллеги будут вынуждены начинать заново.

К тому же, как отметили в Совете судей, профильное законодательство в принципе не предусматривает «принудительного» прекращения бессрочных командировок судей в другие суды.

«Совет судей Украины отмечает, что решение о прекращении командировки в таком случае не решает никакой проблемы. Судья фактически оказывается в ситуации правовой неопределенности, поскольку его прежнее место работы находится на оккупированной территории, а новое место работы не определено. Такая практика создает риск остановки рассмотрения дел, значительного увеличения нагрузки на другие суды и нарушения прав граждан на своевременное правосудие. Несоблюдение норм закона и поспешность в принятии решений, усложняет ситуацию с доступом к правосудию, подрывает доверие к судебной системе и нарушает права судей», - говорится в обращении Совета судей.

Таким образом, учитывая противоположные взгляды сторон на вопрос прекращения досрочных командировок судей, решающее слово остается за Высшим советом правосудия или, в крайнем случае, за Верховным Судом.

Автор: Вячеслав Хрипун

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